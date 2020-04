פסטיבל המוסיקה הגדול בהיסטוריה ללא קהל

זו כוחה של המוסיקה ואמניה. כשזקוקים להם, הם מתייצבים. מאות מיליוני הדולרים שכבר נאספו מפסטיבל המוסיקה הגדול בהיסטוריה ללא קהל One world: Together at Home יגיעו לצוותי הרפואה שנלחמים בקורונה.

המשתתפים שהשמיעו קול מבתיהם, לא זכו למחיאות כפיים רגילות, אבל העולם מחא כף בגדול לליידי גאגא וביונסה ועד לפול מקרטני סטיבי וונדר, טילור סוויפט ואלטון ג'ון. את המופע ששודר בסטרימינג לכל העולם יזם ארגון Global Citizen בשיתוף עם ארגון הבריאות העולמי, כשאוצרת הפרויקט היא ליידי גאגא. את המופע הנחו שלושת מנחי תוכניות האירוח הפופולריות של ארצות הברית: ג'ימי פאלון, סטיבן קולבר וג'ימי קימל.

ליידי גאגא, ביצעה את Smile של צ'רלי צ'פלין כשהיא מלווה את עצמה בפסנתר והעבירה לסטיבי וונדר, שניגן את Lean on Me של זמר הסול המנוח ביל ווית'רס, שבועיים אחרי מותו.

פול מקרטני שביצע את "ליידי מדונה" של הביטלס, סיפר על אימו מרי, שעבדה כאחות בתקופת מלחמת העולם השנייה, ומסר את אהבתו ותודתו לרופאים ולרופאות, לאחים ולאחיות וקרא למנהיגי העולם לחזק את מערכת הרפואה מסביב לעולם כדי שמשבר כזה לא יקרה שוב.

אלטון ג'ון שר את I'm Still Standing, בהקדשה לעובדים בבתי החולים, קמילה קביו ושון מנדז נתנו קולם ל-What a Wonderful World, ליזו בעךת הקול המופלא שרה את A Change Is Gonna Come של סם קוק, שכתב את השיר כדי לתמוך בתנועה לזכויות האזרח במאבק של השחורים לשוויון בארה"ב.

בילי אייליש ואחיה פיניאס, ביצעו גרסה ל – Sunny של בובי הב. טיילור סוויפט שרה את Soon You'll Be Better מאלבומה האחרון, שנכתב עבור אימה שחלתה בסרטן. הרולינג סטונס נשמעו מקוריים במיוחד ב גרסת זום ל-You Can't Always Get What You Want, זמר הקאנטרי קית' אורבן, שכפל את עצמו לשלושה ושר את Higher Love של סטיבי ווינווד. את אחד השכפולים חיבקה רעייתו ניקול קידמן. בסיום הפתיעו סלין דיון, ליידי גאגא, אנדראה בוצ'לי, ג'ון לג'נד והפסנתרן הסיני לאנג לאנג בביצוע לשיר The Prayer.

"אנחנו העולם" – למען אפריקה

