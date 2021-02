העבירו לינק לצפיה לפני המופע מהרידינג. הכותרת הבומבסטית "פסטיבל מקסימיליאן און ליין מרידינג" עוררה ציפיות. מה הסיפור? עכשיו פסטיבלים? קיבלתי סטליסט של ריכוז ארועים. נהיה לי קצת בלגן. לא רק מארינה אלא אנדראה, שוהם, דפנה וגם יסמין מועלם. כדי לקבל את התחושה הפעלתי את מערכת ההיי פיי, העברתי למסך הגדול ומזגתי לעצמי יין. ואללה. אמנם לא HD מלוטש, ובחלק הראשון היו הפרעות סאונד (בהמשך – הסתדר). מצד שני: למה לצאת מהבית בקור הזה, כשהכל מגיע ישירות, ועוד ברמת הופעה חבל"ז.

לא הכי הבנתי את מהות הפרויקט האתגרי של מארינה. את רוצה להגיש את האמנות שלך – תגישי. כל ה"אריזה" מסביב (סרט, קליפ, מחול, הופעות, אמני ארט,די ג'יי) וההפתעות אומנותיות נראו יותר סלט ושאר ירקות מאשר מופע קוהרנטי – מנעו ממני לקבל מארינה מקסימיליאן נטו כמו שאני אוהב, בלי תרועות פסטיבלים, בלי יומרות אומנותיות.

מארינה מקסימיליאן נטו עם הרביעיה שלה – במיטבה. זמרת רפרטואר נפלאה שיודעת לטפל בכל שיר שהיא בוחרת, ללא קשר לז'אנר. פופ, רוק, קברט. היא המיינסטרים ברמה הכי גבוהה שיכולים לקבל מזמרת מקצוענית – בקול, בתנועה, בחן הבימתי. המפגש בין שפות, סאונדים, מקצבים, ובעיקר מימוש כל הצבעים שהצטברו בה עד היום.

להגיד עליה "אקלקטית" – זה מעט מדי. להגיד עליה – "זמרת גדולה" – נדוש מדי, נועזת – נכון מאוד, אבל לא רק. אין לי מילים לדייק. מלחינה ורסטילית, זמרת של מנעד מדהים, של ניואנסים מפתיעים. קלאסית וחדשנית. רק תנו לי אותה נטו, בלי אקספרימנטים ופסטיבלים.

סטליסט: מארינה מאחורי הקלעים, הרקדן אנדראה קוסטנזו מרטיני, שוהם טפיארו – תציל אותי, ג'ני – All For It, דפנה שילון- Better Left Unsaid, יש פה בית, 1990, בוא אליי, עמוק בטל, תני לו לראות, אפס סבךנות, אני הולכת, מסיבה – יסמין מועלם, בוער בי השינוי – יסמין מועלם, אמא, ביחד עם גיא מנטש, Believe, Glow Now, Hurricane, I Trust This Man, Put A Spell.

נגנים: עמרי בר, גלעד אברו, עופר לוי, מיכאל הרשליקביץ'

מארינה מקסימיליאן וגיא מנטש – ביחד

מארינה מקסימיליאן – אמא

