פסטיבל ניו אורלינס החמישי

אם ניו אורלינס לא מגיעה לתל-אביב, תל אביב מגיעה אליה וגם ל… אמסטרדם. לפתוח יומנים 8-9-10 ביוני, מתחם מוזיאון תל-אביב בהפקת "שמיים". תזכורת לסיבת ההתכנסות: הג'אז הניו-אורלינסי צמח מתוך כור ההיתוך של תרבויות – השחורה, הצרפתית והספרדית. הוא הוליד מסורת של חדוות נגינה, שירה ומחול. בעיר הזו התמזגו המארשים, השירים הקריאוליים, הבלוז, שירי העבודה לאותה מוסיקה ספונטאנית קולנית, שנודעה ברבות השנים כסגנון ניו-אורלינס, שפרח במיוחד באווירה המוסיקלית הקוסמופוליטית של העיר. בין הנגנים והיוצרים שהובילו אותה היו לואי ארמסטרונג, סידני בשה, קיד אורי, רול מורטון, קינג אוליבר. הג'אז היווה חלק מהותי של חיי השחורים בניו-אורלינס, והוא שימש את התושבים במצעדים, בהלוויות, בפרסומת לנשפי ריקודים. להקת נגנים הייתה עולה על עגלה וחוצה את העיר בנגינה. ההיתוך התאפשר מתוך הריכוז העירוני הגדול ומתוך היחס הסובלני של הכנסיה הקתולית – אליה השתייכו רוב תושבי ניו-אורלינס. אין ספק כי האלמנט של המוסיקה השחורה היווה את עיקר ההתפתחות של הסגנון הג'אזי הזה. הגל החשוב הראשון של השפעה מוסיקלית שחורה העלה את הראגטיים (Ragtime), סגנון שהתפתח בסוף המאה ה-19 והגיע לשיאו.

הפסטיבל בתל-אביב, שהשיב רוחות מהג'אז הזה, היה בעיקרו פסטיבל של סלט ושאר ירקות, נטול כוכבים, שהגשים לחובבי הג'אז מבחר של הכל כלול ברוח בידורית קלילה ונגישה, בסאונד חזק של כלי נשיפה. תרצו – מסע לתיירים לג'אז המקושר עם ניו-אורלינס, שממשיך להיות ג'אז חי, נושם ובועט, שמקורותיו אכן נובעים מהמקום בו הג'אז נולד, מקורות מים חיים וזורמים עד היום.

הופעות 8.6

ניו אורלינס ממבו 8.6 (אולם אסיא) הטרומבוניסטים ירון אוזנה ועודד מאיר מארחים את החלילן מרסלו זובר לערב של גרובים מקפיצים. הקצב שנדד מאפריקה וכבש את קובה וארה"ב מתלבש על השירים המוכרים של "תור הזהב" של הג'אז, ארמסטרונג, אלינגטון, כולל השמחה של תזמורות הרחוב האגדיות. בהשתתפות: ירון אוזנה טרומבון, עודד מאיר טרומבון , מרסלו זובר חליל , אוריאל סעיד בס , שי עמית פסנתר , עידן קופפרברג תופים.

דניס גורדון והילה קוליק -בלוז נשי 8.6 (אולם אסיא) זמרת הג'אז, הבלוז והנשמה דניס גורדון חוברת לפסנתרנית הישראלית הילה קוליק, אשר מחלקת את זמנה בין ישראל לסצנת הג'אז של ניו יורק.יחד הן הרכיבו פסיפס של שירי נשים, כמו מהליה ג'קסון, בסי סמית', בילי הולידיי, נינה סימון ואחרים. בין השירים שהשציים יבצעו – : Come Sunday של מהליה ג'קסון, “I wish I knew how it would feel to be free” של נינה סימון God bless the child , Summertime של בילי הולידיי ואחרים.

The Jazz Connection אמסטרדם 8.6 (אולם רקנאטי) הרכב הסווינג מהולנד הוקם לפני למעלה משלושים שנים בעיר ברדה שבדרום הולנד. הלהקה מנגנת ג'אז בסגנון הסווינג ועורכת מחוות לאמני התקופה כמו לואיס פרימה, לואיס ג'ורדן וגם לואיס ארמסטרונג. הרפרטואר שלהם מביא את מיטב הסווינג של 1930 עם השפעות של דיקסילנד, ג'ייב, עירובים לטיניים ואף מוסיקת נשמה.

בהשתתפות: Jurgen Feskens חצוצרה ושירה, Peter van Steen טרומבון,, Rob Henneveld קלרינט וסקסופון, Bart Wouters בס ושירה, Bart Maassen פסנתר, Robbert van Kalmthout תופים

מופע פתיחת הפסטיבל: מחווה לפסטיבל הג’אז של ברדה והמוסיקה של ניו אורלינס 8.6 (אולם רקאנטי) פסטיבל הג'אז של העיר ברדה (הולנד) נחשב לאחד מפסטיבלי "סגנון ניו אורלינס" הנחשבים ביותר באירופה.

בהשתתפות להקת ה"ג'אז קונקשן", הזמרת אנג'לה ואן רויטהובן, החצוצרן/זמר מייקל וורקאמפ, רביעיית ג'וני בוסטון וזמרים.

Southwest Old Time All Stars לואי ארמסטרונג הוט 5 והוט 7 – 8.6 (אולם אסיא). אחת הלהקות החשובות ביותר עבור המתופף טרבור ריצ'רדס בתקופה של 1925-28 היו Hot5 וה-Hot7 עם לואי ארמסטרונג

הלהקות האלה מעולם לא יצאו לסיבוב הופעות אבל יצרו את הבסיס לכל הסגנון המאוחר יותר בג'אז. סאצ'מו שינה את האופן שבו הלהקה שלו מנגנת וונתן מרחב עבור כל סולן לנגינת האילתורים. המתופף טרבור ריצ'רדס תלמיד של זוטי סינגלטון, המאסטרו מניו אורלינס, שגם היה חבר בלהקות של לואי ארמסטרונג. להקת ה"סווטס" תנגן מבחר של להיטיהם הגדולים ביותר כמו: "West End Blues", "Struttin' With Some Barbecue" וגם "Cornet Chop Suey".

הופעות 9.6

מקהלת "פאנגה" – Freedom (אולם אסיא) סגנון השירה האפרו אמריקאי עם גרובים מלאי נשמה עם מזמורים תנ"כיים מסורתיים ולהיטים עכשוויים. בהשתתפוצ ניצן קולקו פסנתר וניהול מוסיקלי , איתן דרבקין קלידים , נדב ברכה בס , איתמר ויינשטיין תופים זמרי פאנגה – סופרן/ מצו סופרן הילרי סרג'נט, מאיה רוז, , אוליביה קריוקי , פוראבר פואיטיז , קאיה פרלור אלט מיכל ויינשטוק , דורותי ננטונגו , טל ג'וליאן טנור צ'רובין נג'מבה , פול איזאק . שרון וזנה

רביעיית ג'וני בוסטון וזמרי הלווי מחווה לאלביס פרסלי (אולם אסיא) רביעיית ג'וני בוסטון וזמרי הלווי ישמיעו קטעים מהספקטרום של הרפרטואר של אלביס פרסלי. בהשתתפות Jonny Boston סקסופון ושירה, Bas Gankema פסנתר , Pierre Dunker בס , Tom Nieuwenhuijse תופים , Marieke Meliesie שירה , Clifton Grep שירה , Tabasum van Til שירה

להקת ה Jazz Connection ימי לאס וגאס העליזים- מחווה ללואיס פרימה וקילי סמית. החבורה ההולנדית מחזירה אותך לימי לאס וגאס העליזים עם מחווה למופעים המוזיקליים, האנרגטיים וההומוריסטיים של לואי פרימה וקילי סמית'.

אלי והסטריט ג'אז בנד (אולם קאופמן) ברחובות ניו אורלינס – יותר מהכל – ניו אורלינס מפורסמת בצלילים השמחים שממלאים את רחובותיה. תזמורות הרחוב מלווות את חיי היום יום בעיר, לוויות, תהלוכות ימי א' ומסיבות לאור הירח הן מסורות עוד מסוף המאה ה-19. ההרכב הישראלי כולל 6 נשפנים. אלי פרמינגר חצוצרה, יונתן קוזלובסקי חצוצרה, ירון אוזנה טרומבון, אמנון בן ארצי טרומבון, דין צור סקסופון, אנטון לוצקי טובה, רני בירנבאום תופים

מייקל וורמאקפ שירה / חצוצרה (אמסטרדם), לאוניד פטשקה פסנתר ענקי הסווינג מברודוויי – מחווה לג'ורג' גרשווין ואירווינג ברלין. (אולם רקנאטי) מפגש מיוחד לפסטיבל של שני כוכבים: מהולנד יגיע החצוצרן/זמר מייקל וורקאמפ, ולראשונה בפסטיבל, הפסנתרן לאוניד פטשקה.

דניס גורדון ומייקל וורקאמפ יחד עם רביעיית ג'וני בוסטון – הדואטים הגדולים של לואי ארמסטרונג: אלה פיצג'ראלד (אסיא) בהשתתפות: Denise Gordon שירה (לונדון)

Michael Varekamp חצוצרה ושירה (אמסטרדם), Jonny Boston סקסופון (אמסטרדם),, Bas Gankema פסנתר (אמסטרדם), Pierre Dunker בס (אמסטרדם)​​​​​​​, Tom Nieuwenhuijse תופים (אמסטרדם)

הופעות 10.6

רביעיית דניס גורדון וג'וני בוסטון – מחווה לגוספל (רקאנטי) אוסף של קלאסיקות גוספל כמו I'll Fly Away & Just A Closer Walk With Thee, כמו גם כמה הפתעות חדשות. בהשתתפות: Denise Gordon שירה (לונדון), Jonny Boston סקסופון (אמסטרדם), Bas Gankema פסנתר (אמסטרדם), Pierre Dunker בס (אמסטרדם), Tom Nieuwenhuijse תופים (אמסטרדם), Marieke Meliesie שירה (אמסטרדם), Clifton Grep שירה (אמסטרדם), Tabasum van Til שירה (אמסטרדם)

הקלאסיקות של בני גודמן ואחרים עם Strings Of Swing (אסיא) פרוייקט חדש הקלרניטן קובי סלומון המחבר בין הקלאסי לג'אז. תחילת הקריירה של בני גודמן היתה קלאסית בעיקרה ובגיל העשרה הוא "גילה" את הג'אז. גודמן היה "מלך הסווינג" של ניו יורק. עד תחילת שנות הארבעים עם עליית סגנון הבי-בופ. גודמן ניסה עוד את מזלו בסגנונות החדשים , אך זה היה מאוחר מדי – ואז הוא עושה את המפנה הגדול – וחוזר לנגן את אהבתו הראשונה: מוסיקה קלאסית. ההרכב ינגן קלאסיקות כגון: Putting on the Ritz, Taking a chance in Love, Air Mail Special, These Foolish Things בהשתתפות: קובי סלומון קלרינט, טלי גולדברג כינור, מיכאל פביה כינור, שולי ווטרמן ויולה, הילה אפשטיין

פסגת החצוצרנים (רקנאטי) תכנית שהיא כולה חצוצרה עם: מייקל וורקאמפ (הולנד), מרטין אואר (גרמניה), ואלי פרמינגר שילוו ע"י להקת Eli & The Chocolate Factory כל חצוצרן מביא את סגנונו האישי למפגש. בהשתתפות: Martin Auer חצוצרה , Michael Varekamp חצוצרה ושירה , אלי פרמינגר חצוצרה Eli & The Chocolate Factory דין צור קלרינט וסקסופון , אמנון בן ארצי טרומבון , אילן סמילן בנג’ו , טל קוהן בס , רני בירנבאום תופים.

חמישיית מייקל וורקאמפ ושי זלמן מחווה לתקליט "האיחוד הגדול" – דיוק אלינגטון ולואי ארמסטרונג (אסיא) דיוק אלינגטון הוביל את אחת מהתזמורות הגדולות היצירתיות ביותר אשר הפופולריות שלה – והיצירתיות של אלינגטון – החזיקה מעמד הרבה יותר מימי התזמורות הגדולות האחרות. בשנת 1961, דיוק ניגן עם הלהקה של ארמסטרונג, והשניים הגיעו לסוג של "נוסטלגיה". המפגש ביניהם היה מלא עוצמה, כאשר הנגנים המובילים מתחלפים ביניהם בהובלה של השירים. בהשתתפות: מייקל וורקאמפ חצוצרה ושירה , דור אסף טרומבון , עופר שפירא קלרינט , ניצן קולקו פסנתר , אורן הרדי קונטרבס , שי זלמן תופים

יובל כהן ותזמורת הישראדיקסי של אברהם פלדר – נשיקה צרפתית בניו אורלינס: מחווה לסידני בשה. (רקאנטי) הג'אז של ניו אורלינס פוגש בעיר פריז בתחילת שנות העשרים של המאה הקודמת.

"שליח" הג'אז מניו אורלינס היה סידני בשה,שהצרפתים קיבלו אותו בזרועות פתוחות. תזמורת הישראדיקסי עם המעבד והמנהיג אברהם פלדר, יחד עם שלושת הסקספוניסטים הסולנים יובל כהן, ז'אק סאני ודוד מואטי ינגנו את מיטב הלהיטים שנקשרו לאגדת הסקסופון- סידני בשה. בין הקטעים שיבוצעו: Petite Fleur ,Egyptian Fantasy ,Si Tu Vous Ma Mere ,A Moi De Payer , A L’enterrenent De Sydney Becchet בהשתתפות: יובל כהן סופרן סקסופון, דוד מואטי סופרן וטנור סקסופון, ג׳אק סניגו סופרן סקסופון ושירה נגני ההרכב: תזמורת הישראדיקסי – אברהם פלדר חצוצרה,פלוגלהורן, ניהול מוסיקלי ועיבודים, מרטון קם סקסופון וקלרינט, יוסי רגב טרומבון, אהרוני בנארי בנג׳ו, אלק כץ פסנתר, רם ארז קונטרבס, עמיר דוד תופים, פאול דרק- מור קרש כביסה,יוקללי, בנג׳ו ושירה.

Trevor Richards & Southwest Old Time All Stars טרבור ריצ'ארדס מגיש: "ניו אורלינס שלי" (אסיא). ריצ'רדס חי במשך תקופה ארוכה בעיר הזהב של הג'אז המוקדם. הוא ניגן ולמד מהרבה מוזיקאים מפורסמים מתקופת הג'אז הקלאסי. הוא ידבר על העיר, על האנשים ועל אירועים מיוחדים. ה"סווטס" ינגנו כמה מהלהיטים הגדולים כמו "Basin Street Blues", "King Of The Zulus" ו "Royal Garden Blues". בהשתתפות:– Martin Auer חצוצרה Felix Fromm טרומבון, Gary Fuhrmann קלרינט , Matthew Bookert סוזפון, Rolf Langhans פסנתר , Dave Ryan O’hollyday בנג'ו , Thomas Stabenow בס, Trevor Richards תופים.

נשף סיום הפסטיבל- אורחי הפסטיבל על במה אחת. רוויו מוסיקלי שיסכם את הפסטיבל וישקף את העושר של המוסיקה שהתחילה בניו אורלינס וממשיכה עד היום במרץ בכל פינה על הכדור.