פסטיבל ניו אורלינס 2024

** לואי לואי לואי – מחווה ללואי ארמסטרונג, לואי פרימה ולואיס ג'ורדן (י בשעה 17:00 אולם אסיא) מופע שיציג מקבץ של שלושת ה"לואיסים" מתחילת ימי הג'אז, בואך עידן הסווינג ואף מעבר לכך. כולם הובילו הרכבים, היו כריזמטיים ומשעשעים ולצד היותם אמנים גדולים – היו גם בדרנים. בהשתתפות Ray Gelto שירה וסקסופון (לונדון), Michael Varekamp שירה וחצוצרה (אמסטרדם), Denny Ilett שירה וגיטרה (לונדון), Uli Wunner קלרינט (ברלין), Harry Kanters פסנתר (אמסטרדם), Bruno Rousselet בס (פריז), Rony Holan תופים

Louis Prima – Buona Sera performed by Ray Gelato & the Giants

** ה"ניו אורלינס מיסטיקס" – מבחר להיטים ( בשעה 19:00 מוזיאון תל אביב לאומנות – אולם רקנאטי)



היישר מניו אורלינס מגיעה הלהקה המחוברת לשורשי הרית'ם והבלוז המקוריים שלה פיתחה מאז 1972 סגנון ייחודי עם ביצועים לשירים שהפכו פופולריים על ידי אמנים כמו ג'קי ווילסון, אוטיס רדינג, סם קוק ואחרים.

הם מבצעים מגוון רחב של רפרטואר החל משנות ה-20' של ניו אורלינס ועד לשנות ה-90' ושנות האלפיים בתערובת של ג'אז, ר-נ-ב, דיסקו.

משתתפים: Michael Anthony Baptiste שירה, Lee Charles Barnes שירה, Freddie Johnson Jr שירה, Ricardo David Melrose שירה, Denny Ilett גיטרה, יונתן ריקליס פסנתר, אסף חכימי בס, שי זלמן תופים.

New Orleans Mystics – Stand By Me

** ואנישה גולד – לילות לואיזיאנה (אולם אסיא, בשעה 21:00)

הזמרת ואנישה גולד מניו-יורק היא פיתחה קול משלה בהשראת ענקיות בילי הולידיי ואלה פיצ'ג'ראלד. היא משלבת קלאסיקות של ג'אז ואלמנטים עכשוויים. גישת ה-Smooth Jazz שלה מערבבת אלמנטים של R&B ונשמה, ומעניקה למוזיקה שלה תחושה מודרנית תוך שמירה על מסורת הג'אז. היא הופיעה במועדוני ג'אז בניו יורק, כמו דיזי'ס קלאב והלינקולן סנטר.

בהשתתפות Vanisha Gould שירה (ניו יורק), Jan Luley פסנתר (ברלין), Michael Supnick חצוצרה (רומא), Dean Tsur סקסופון, Ziv Grinberg בס, Yonadav Halevy תופים

Emmet Cohen w/ Vanisha Gould | What A Little Moonlight Can Do

** Denny Ilett רוק מסביב לשעון ( בשעה 21:30 מוזיאון תל אביב לאומנות – אולם רקנאטי)

Denny Ilett וניקול רושל מפגישים בין בוגי ווגי ורוקנרול. האופי האלתורי של הג'אז, והשימוש ב"בלו–נוטס" הניחו את הבסיס להופעתו של הרוקנרול. לאחר מלחמת העולם השנייה חלה התפתחות משמעותית כאשר נכנסו הגיטרות והכלים החשמליים. אמנים כמו אלביס פרסלי וצ'אק ברי קבלו השראה מג'אז ו–R&B כדי ליצור את הסאונד המובהק של הרוקנרול המוקדם. בין השירים: Johnny Be Good, Blue Suede Shoes, Hound Dog.

בהשתתפות: Nicolle Rochelle שירה (פריז), Ray Gelto שירה וסקסופון (לונדון), Michael Varekamp שירה וחצוצרה (אמסטרדם), Denny Ilett שירה וגיטרה (לונדון), Harry Kanters פסנתר (אמסטרדם), Bruno Rousselet בס (פריז), Rony Holan תופים

?Bart&Baker feat. Nicolle Rochelle – Why Does Love Always End Up In Tears

** מקהלת "חיים חדשים" – גוספל אפריקאי בשעה 11:00, אולם אסיא)

מקהלת "חיים חדשים" מקונגו, מורכבת מזמרים וזמרות ובראשם עומד המוסיקאי והמנצח טון טון קלופה. ההרכב מבצע גוספל כנסייתי אשר מקורו בספיריטואלס אשר הושפע מהמסורות והקצבים האפריקניים. השירה באנגלית, צרפתית, עברית, סווהילית וקונגולזית מבוססת על הגוספל שהתפתח בארה"ב בתחילת המאה הקודמת. ברפרטואר , שירי עבודה לצד מזמורי האדרה ושבח לאלהים.

Chorale Vie Nouvelle chante Dorcas Kaja

מניו אורלינס לפריז (מוזיאון תל אביב לאומנות – אולם רקנאטי ( בשעה 12:00)

ניקול רושל היא זמרת, רקדנית ושחקנית, שכישפה את פריז כשהופיעה בתפקיד ג'וזפין בייקר במופע "מחפשים את ג'וזפין" מציגה משהו מהצומת בו נפגשו הג'אז הניו אורלינסי והשנסון הצרפתי שיצר מרקם מוסיקלי חדש שבין יוצריו סידני בשה, ג'וזפין בייקר, אדית פיאף, כולם מעמודי התווך של השילוב המופלא שנרקם בין ניו אורלינס לפריז. שירים: C'est Si Bon, When the Saints Go Marching In, St James Infirmary, La Vie En Rose

jazz amarinois 2015 – Nikki & Jules – La Vie en Rose

ואנישה גולד ו – Jan Luley Sextet חגיגה של סול, פאנק וגוספל

ואנישה גולד Vanisha Gould מניו-יורק שרה פיתחה סגנון שירה משלה בהשראת זמרות כבילי הולידיי, שרה ווהן, ג'וני מיטשל, כרמן מקריי ואלה פיצג'רלד, היא משלבת קלאסיקות של ג'אז ואלמנטים עכשוויים. גישת ה-Smooth Jazz שלה מערבבת אלמנטים של R&B ונשמה, ומעניקה למוזיקה שלה תחושה מודרנית תוך שמירה על מסורת הג'אז. בין השירים שתבצע:Work Song , Hit The Road Jack , Black Mary

Feeling Good by Nina Simone starring Vanisha Gould

שגעון הסווינג עם ריי ג'לאטו מוזיאון תל אביב לאומנות – אולם רקנאטי (י בשעה 15:00)

בקומוניקט נכתב שריי ג'לאטו הוא "מלך הסווינג החדש". גם אם לא קונים א הסופרלטיב – יכדאי להאזין לסקסופוניסט משחזר משהו ממועדוני הריקודים של שנות העשרים והשלושים בניו יורק, עם להיטים כמו It Don’t mean a thing , Sing Sing Sing , Ain’t what you do ואחרים.

ריי הופיע בקארנגי הול, בבלו נוט, בלינקולן סנטר בניו יורק ובחתונה של סר פול מקרטני. הוא פתח את המופע של רובי וויליאמס באלברט הול, הופיע פעמיים בפני מלכת אנגליה וכן 8 פעמים בפסטיבל הג’אז באומבריה, פסטיבל מונטריאול, בים הצפוני ועוד. ההרכבים שלו משדרים שמחת חיים ובידור תוסס ומרקיד. ריקודים? זה לא רק תלוי בו.

בהשתתפות: Ray Gelato שירה וסקסופון (לונדון), Michael Varekamp שירה וחצוצרה (אמסטרדם), Uli Wunner קלרינט (ברלין), Denny Ilett שירה וגיטרה (לונדון), Harry Kanters פסנתר (אמסטרדם), Bruno Rousselet בס (פריז), Rony Holan תופים

Ray Gelato The Godfather Of Swing

מחווה לענקי הג'אז: פרנק סינטרה ולואי ארמסטרונג (אולם אסיא-מוזיאון ת"א לאמנות בשעה 18:00)

שניהם היו זמרים – כל אחד שונה מאד מחברו. הם היו שניהם חדשנים – לואי "המציא" את סגנון הסווינג, פרנק סינטרה – את הסגנון הפופולרי שצמח מתוך הג'אז – לעבר העולם הקולנועי, עולם המחזמר ועולם הפופ. כל אחד מהם הפיץ את הבשורה בדרכו שלו. אחד בקולו המחוספס והמיוחד כל כך והשני בקולו המתוק מתוק והאישי כל כך. שירים: Moonlight In Vermont, New York New York ו– Fly Me To The Moon של סינטרה יככבו לצד What a wonderful world, Mac the knife, Hello Dolly של ארמסטרונג.

בהשתתפות : Michael Varekamp שירה וחצוצרה (אמסטרדם), Denny Ilett שירה וגיטרה (לונדון), הביג בנד של אברהם פלדר, Avraham Felder ניצוח וניהול מוסיקלי, Udi Chonstkovski חצוצרה, Assa Kook חצוצרה, Itamar Argov חצוצרה, Morton Kam קלרינט וסקסופון, Dimitry Shurin קלרינט וסקסופון, Yuval Dagan סקסופון וחליל, Moti Zelig קלרינט וסקסופון בס, Yossi Regev טרומבון, Oded Meir טרומבון, Vitaly Estrin טרומבון, Nachum Pereferkovich פסנתר, Ram Erez בס, Amir David תופים

Michael Varekamp & The Legends – What a Wonderful World

מחווה לזמרות הסווינג הגדולות: בילי הולידיי, אלה פיצג'רלד, שרה ווהן (אולם אסיא-מוזיאון ת"א לאמנות בשעה 21:30)

יותר מכל, הג'אז מזוהה עם קולן של הזמרות הגדולות שהפכו את המוזיקה הזו לנצחית. אלה פיצג'רלד, בילי הולידיי, שרה ווהן, נשים גדולות מהחיים, שביצועיהן לשירי האהבה היפים של אז יישארו לנצח. הזמרת ניקול רושל יחד עם ששת חברי ההרכב של אלי פרמינגר, ייחדו את הערב הזה לשירים המוכרים והפחות מוכרים של הדיוות האגדיות.

בהשתתפות: Nicolle Rochelle שירה (פריז), Harry Kanters פסנתר (אמסטרדם), Eli & The Chocolate Factory, Eli Preminger חצוצרה, Jacques Sany סופרן סקסופון, Amnon Ben-Artzi טרומבון, Jess Koren סקסופון, Ilan Smilan בנג'ו, Tal Kuhn קונטרבס, Rani Birnbaum תופים

ניקול רושל Did I Remember

ז'אן לולי והילה קוליק – דואט ניו אורלינס מוזיאון תל אביב לאומנות – אולם רקנאטי בשעה 11:30

סיפורו של הפסנתר של ניו אורלינס הוא סיפורו של כל עולם הג'אז. נגני הפסנתר היוו את עמוד השידרה של מוסיקת הג'אז. סקוט ג'ופלין וסגנון ה"ראג", ג'לי רול מורטון, דיוק אלינגטון, קאונט בייסי, אוסקר פיטרסון, תולוניוס מונק, הרבי הנקוק וצ'יק קוריאה. כל אחד והפסנתר שלו – אך כולם צמחו על ברכי–הפסנתר של ראשית ימי הג'אז בניו אורלינס. הפסנתרנית הילה קוליק, תנגן לצידו של ז'אן לולי, איש הקלידים ומומחה עולמי למוסיקה העשירה של הפסנתר הניו אורלינסי.

Jan Luley @ Piano Off-Stage Festival Luzern 2019