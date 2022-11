פסנתרן הג'אז טד רוזנטל הופעות בישראל

טד רוזנטל, אחד מפסנתרני הג'אז המובילים בדורו, מגיע בדצמבר לסדרת הופעות. רוזנטל, זוכה הפרס הראשון של תחרות הפסנתר הג'אז הבינלאומית של Thelonious Monk בשנת 1988, ניגן עם ענקי ג'אז כגרי מאליגן, ארט פארמר, פיל וודס, בוב ברוקמאייר, וג'ון פאדיס. הוא הוציא אחד-עשר דיסקים כמוביל, סטנדרטים, עיבודים לנושאים קלאסיים, , כמו גם יצירות מקוריות שלו. היכולת של טד לתקשר הן בהיבטים היצירתיים והן בהיבטים האנליטיים של הג'אז הגיעה עד הזירה החינוכית: הוא מחזיק במינויים בפקולטה בבית הספר ג'וליארד ובבית הספר למוזיקה במנהטן, וכן לימד בקווינס קולג' ובאוניברסיטת ניו סקול.

רוזנטל (63) נולד וגדל בגרייט נק, לונג איילנד, פרבר של העיר ניו יורק. הוא החל לנגן לפי שמיעה בגיל צעיר, והחל ללמוד בגיל 12 אצל טוני אלס, נגן של צ'רלי פארקר וסטן גץ. בתיכון, טד למד זמן קצר עם ג'קי בירד ולני טריסטנו, והוא השתתף בסדנאות עם בילי טיילור, וודי שו ואחרים.

למרות שהג'אז היה התשוקה העיקרית של טד, היו לו הזדמנויות מוגבלות ללמוד ג'אז ברמת הקונסרבטוריון. מכיוון שמצא גם סיפוק ושמחה במוזיקה קלאסית, החליט טד להמשיך ללימודי פסנתר קלאסי בבית הספר למוזיקה במנהטן. הוא קיבל תואר ראשון ושני בנגינת פסנתר תוך שהוא ממשיך לעסוק באהבתו לג'אז מחוץ למסגרת הלימודים. הוא המשיך את לימודי הפסנתר הקלאסי שלו עם פיליפ קאווין, ובמקביל ניגן ג'אז בניו יורק ובסביבתה.

הזכייה בתחרות טלוניוס מונק ב-1988 היתה מעין השקה לקריירה שלו כאמן סולו, והובילה להוצאת הדיסק הראשון שלו כמנהיג. New Tunes, New Traditions, בהשתתפות נגנים אגדיים כרון קרטר, בילי היגינס וטום הראל. האלבום היה שזירה של ת'לוניוס מונק עם היצירות המקוריות של טד.

בתחילת שנות ה-90 ניגן רוזנטל ברביעיית גרי מאליגן האחרונה. הוא הקליט שלושה תקליטורים עם מאליגן והופיע בפסטיבלי ג'אז גדולים ברחבי העולם. אחד המבקרים ציין, "את התקשורת הטלפתית של גרי עם הפסנתרן המצטיין טד רוזנטל" … לאחר מותו של מאליגן, טד הפך למנהל המוזיקלי של להקת א המחווה של גרי מאליגן, The Gerry Mulligan All Star Tribute Band בהשתתפות לי קוניץ, בוב ברוקמאייר ורנדי ברקר. התקליטור של הקבוצה, Thank You, Gerry, היה מועמד לפרס גראמי ב-1998.

טד הופיע בהרכבים שונים בראשות ארט פארמר, ג'ון פאדיס, פיל וודס, וויקליף גורדון וג'יי לאונהרט. הוא ניגן עם ווינטון מרסליס ותזמורת הג'אז של לינקולן סנטר, להקת הג'אז של קרנגי הול ותזמורת הג'אז של ואנגארד.

רוזנטל נחשב לפסנתרן המועדף על זמרות ג'אז מובילות רבות כולל הלן מריל, מארק מרפי ואן המפטון קאלוויי.

התקליטים של טד כמנהיג מציגים הן את הגישה היצירתית שלו לסטנדרטים כמו גם את היצירות המקוריות שלו. My Funny Valentine משנת 2008 הוא מחווה אינסטרומנטלית (עם ג'ורג' מראז – בס, אל פוסטר – תופים) לזמרת הלן מריל, שאיתה הופיע טד יותר מעשור. The King and I מ-2006, הציג קטעי ג'אז של רוזנטל (עם ג'ורג' מרז – בס, לואיס נאש – תופים) בשירים מהמחזמר הקלאסי. One Night in Vermont מ-2004, עם הטרומבוניסט האגדי בוב ברוקמאייר, הוא בחן סטנדרטים אמריקאים מעולים באלתורים יוצא דופן. All About Jazz מכנה את התקליטור הזה "אלבום מהמם עם כל הניואנסים האהובים בג'אז…"

עבור טד, פסנתר הג'אז מקיף מגוון שלם של היסטוריית הג'אז. בין השאר ניגן והקליט ביצועי סולו למוזיקה של באד פאוול, ביל אוונס ואלתורים מקוריים על נושאי בטהובן כשהוא ממזג שלושה זרמים שונים מאוד של היסטוריית הפסנתר, כשהוא מטביע את חותמו האישי על כולם.

טד פעיל בחינוך לג'אז. הוא מציג כיתות אמן ג'אז ברחבי העולם, לעתים קרובות במסגרת סיבוב ההופעות שלו. כיום הוא חבר סגל בבית הספר ג'וליארד ובבית הספר למוזיקה במנהטן. הוא היה עורך תורם במגזין Piano and Keyboard ופרסם עיבודים לפסנתר ומאמרים בכתבות עבור Piano Today ו-The Piano Stylist.

רוזנטל מתגורר במנהטן ובסקרסדייל, ניו יורק, עם אשתו, לסלי (סגנית הנשיא והיועצת הכללית של מרכז לינקולן לאמנויות הבמה, ושני בנים חורגים, ארון ודיוויד סנטו.

טד רוזנטל הופעות

ד 7.12 ההופעה המרכזית במועדון גריי ת"א 2 סטים: 1. מנגנים גרשווין עם אורן הארדי בקונטרבס ויונתן רוזן בתופים. 2. סט שני: מנגנים מונק. לטריו מצטרף יובל כהן בסקסופון.

ב' 5.12 במרכז יובל למוזיקה בחיפה. טד רוזנטל עם אדם לב טריו – יאיר לוינסון – כיטרה, איגור חוטינסקי – קונטרבס, אדם לב – תופים

ג' 6.12 מופע סולו בקונסבטוריון הסדנה בירושלים.

8.12 בית המייסדים להבים מנגנים גרשווין עם אורן הארדי בקונטרבס ודויד סירקיס בתופים.

10.12 הסלון של תרצה בנוה מונוסון דואו עם יובל כהן – סקסופון סופרן

