הטריו של פרד הרש Fred Hersch Trio נחשב לאחד מהרכבי הג’אז הפסנתריים הכי ייחודיים ומוערכים בעשורים האחרונים. הפסנתרן הרש הוא גישה מאוד אישית ועדינה. הוא לא רק “מנגן תווים” — הוא בונה סיפור, עם הרבה רגש, שקט ודינמיקה. השלישייה – זה לא פסנתר עם ליווי אלא שיחה אמיתית בין שלושת הנגנים. הבס והתופים מגיבים כל הזמן לפסנתר, יוצרים תחושה חיה ולא צפויה. הם שואבים השראה מענקי ג’אז קלאסיים כמו ביל אוונס, אבל משלבים הרמוניות מודרניות ופרשנות מקורית

יליד סינסינטי, למד בעיקר באופן עצמאי, הצטיין כבר בגיל צעיר וניגן ג’אז בעיר הולדתו לפני שעזב כדי ללמוד אצל הפסנתרן Jaki Byard בקונסרבטוריון New England Conservatory of Music.

משם עבר פרד לניו יורק, וקיבל הזדמנויות לנגן עם גדולי המוזיקה שעוד היו בחיים והיו מוכנים לתת לצעיר הזדמנות. הוא לקח את הזמן לפני שהוציא אלבום ראשון כמוביל, אבל מרגע שהקריירה שלו המריאה הוא לא הביט לאחור.

פרד ידוע בגיוון הרב שלו: מנגינת סולו על פסנתר, דרך דואטים ושלישיות, ועד הרכבים קטנים וגדולים יותר. הוא היה מועמד לשבעה־עשר פרסי גראמי, וגם הלחין שירים רבים ובלתי נשכחים, שחלקם הובילו לשיתופי פעולה עם כותבי מילים.

אחד הדברים הכי מיוחדים אצלם הוא שהם לא מפחדים “לא לנגן”. השקט הוא חלק מהמוזיקה, וזה נותן לכל צליל משמעות.הטריו מנגן סטנדרטים, גם יצירות מקוריות וגם עיבודים מפתיעים, לפעמים אפילו לשירים לא-ג’אזיים.

כדאי להקשיב לאלבומים כמו Sunday Night at the Vanguard או Alive at the Vanguard — שם ממש שומעים את הקסם של הטריו בפעולה.

Fred Hersch – piano

– piano John Hébert – bass

– bass Eric McPherson – drums

פרד הרש טריו Embraceable you

Somewhere

For No One (McCartney)

