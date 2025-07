רק לפני שבועיים עלו אוזי אוסבורן ובלאק סאבאת' על הבמה בקונצרט "Back to the Beginning" בברמינגהם להופעתם האחרונה. אתמול התברר כי זו היתה הופעת הפרידה שלו מהעולם. "הקהל והמבקרים תיארו את ההופעה כ"מדהימה" ו"פשוט קסומה" "הוא נראה כאילו הוא ממש נהנה".

אוזי אוסבורן, סולן להקת ההבי מטאל החלוצית בלאק סאבאת', נפטר בבריטניה בגיל 76.

"איבדנו את אחינו", אומר טוני איומי, מייסד הלהקה, בעוד הבסיסט טרנס "גיזר" באטלר נזכר בהופעה האחרונה שלהם, והמתופף ביל וורד שיתף תמונה שלהם יחד.

בריאן מיי מלהקת קווין, אלטון ג'ון, רוד סטיוארט, מטאליקה, רוני ווד מלהקת הרולינג סטונס ויאנגבלד חלקו לו כבוד.

במוצ"ש -5 ביולי 2025 התקיים אירוע השיא של "Back to the Beginning"בוילה פארק בברמינגהאם, אנגליה. האירוע תועד כקונצרט פרידה מאוזי אוסבורן.

בלאק סאבאת' חזרה עם אוסבורן, טוני איומי, גיזר באטלר וביל וורד, שלא ניגנו עם הלהקה מאז 2005. זו הייתה הופעה אחרונה עבור ההרכב המקורי. בדיעבש התברר כי היתה האחרונה בחייו של אוזי. הביקורות היו חיוביות באופן גורף, והדגישו את היקף האירוע, ההשפעה הרגשית והגאונות הטכנית של הפקת אירוע כזה ב-2025.

אוסבורן, הרוקר שהתיז עלי קצף לבן בהופעת ב-2010 ממסגרת פסטיבל "אוזפסט" בפארק הירקון, סבל ממספר בעיות בריאותיות בשנים האחרונות. מחלת הפרקינסון שאובחנה בה ב-2003, אך נחשפה רק ב- 2020. הזמר שרון שיתפה: "פתאום החיים שלך פשוט נעצרים – החיים כפי שהכרת אותם". לפני שנתיים גם עבר ניתוח בצוואר ובגב.

.למרות מאבקיו הבריאותיים המתמשכים, קולו של אוזי תואר כ"מושלם" ו"חזק כתמיד" בהופעה האחרונה של הלהקה. כשהוא שר, תוך שהוא מתריס נגד הציפיות. בעוד שהוא הופיע יושב על כס מלכות שחור שנבנה בהתאמה אישית במשך רוב ההופעה, רוחו, ההומור והקשר שלו עם הקהל בלטו. "תודה מעומק ליבי" המרגש שלו הדהד עמוקות בקרב המעריצים.

ההופעה תועדה בסרט דוקומנטרי – "Ozzy Osbourne: No Escape From Now", שיתמקד במאבקיו הבריאותיים ובמשמעות המוזיקה בחייו.

למרות שהלהקה קיימה סיבוב פרידה קודם, "The End Tour", בין השנים 2016–2017, הופעה זו נחשבת לסיום הרשמי והסופי של הקריירה המוזיקלית של בלאק סאבאת' ואוזי אוסבורן.

"לאוזי לא הייתה הזדמנות להיפרד מחבריו, מהמעריצים שלו, והוא מרגיש שלא הייתה נקודת סיום, אז זוהי ההזדמנות האחרונה",אמרה אשתו שרון שבועות לפני ההופעה.

אוסבורן הוציא שני אלבומי סולו – Normal Man ו-Patient Number 9. הוא סבל מפציעה בעמוד השדרה ב-2003 לאחר התרסקות עם טרקטורון, שהוחמרה עקב נפילה בשעות לילה מאוחרות ב-2019, שדרשה מספר סבבים של ניתוח נרחב.

בנוסף, הוא חשף את מחלת הפרקינסון שלו ב-2020 ובמידה רבה פרש מהופעות לאחר שהופיע בטקס הסיום של משחקי חבר העמים ב-2022.

עם זאת, הוא סיפר לאחרונה ל-Rolling Stone UK על רצונו לחזור לבמה.

"אני חושב על זה כמעט כל יום, ואם אני יכול להופיע שוב, אעשה זאת, כי פרישה כמוה כהיפרדות ממערכת היחסים הכי טובה שקרתה לי בחיי"

על ההופעה ביולי הוסיף: "אני לא מתכוון לעלות לשם ולעשות אוזי בחצי לב שמחפש אהדה. מה הטעם בזה? אני לא אעלה לשם בכיסא גלגלים".

בלאק סאבאת’ (Black Sabbath) היא אחת מלהקות הרוק הכבד וההבי מטאל המפורסמות והמשפיעות ביותר בהיסטוריה של המוזיקה. היא הוכיחה את עצמה ככוח מניע בז’אנר המוזיקה הכבדה, והשפעתה נשארה עוצמתית ורלוונטית לאורך שנים רבות.

הלהקה נחשבת לאחת מהלהקות הראשונות שהגדירו את הסגנון המוזיקלי של ההבי מטאל. המוזיקה שלהם הייתה כבדה, אפלה ומלאת עוצמה, עם דגש על ריפי גיטרה אגרסיביים ומלודיות מעוררות אימה.

האלבומים הראשונים של הלהקה, כמו “Paranoid” ו-“Black Sabbath”, זכו להצלחה עצומה והשפיעו רבות על ז’אנרים מוזיקליים שונים. הם יצרו כמה מהמנוני הרוק והמטאל הגדולים, כמו “Paranoid,” “Iron Man,” ו-“War Pigs.” שירים אודות האופל והנסתר, גם סמים. יש כאן להיט ענק כמו "פארנואיד", גם "חזירי מלחמה", "עלה מתוק", "סאבאת’ בלאדי סאבאת’", "אשה רעה". הגיטרות מצלצלות ענק. אוסף חובה ממצה של 32 שירים ב-2 דיסקים. הזמן עשה להם רק טוב.

הגיטריסט טוני איומי (Tony Iommi) פיתח סאונד ייחודי שמאופיין בגיטרה חשמלית כבדה ובאס בולט, מה שתרם לאווירה האפלה והמפחידה של הלהקה. חלק מזה נבע גם מהעובדה שטוני נפצע בתאונה שאילצה אותו לשנות את דרך הנגינה שלו, והוא פיתח סגנון שמנצל גיטרות מכוונות נמוך.

השירים של בלאק סאבאת’ עוסקים בנושאים כמו מלחמה, דת, חברה, ומיסטיקה, ולעיתים קרובות כוללים טקסטים פילוסופיים וביקורתיים על העולם והחברה.

הלהקה בשנותיה האחרונות הייתה בהרכבה המקורי וחבריה הם ג'ון "אוזי" אוסבורן, אנתוני "טוני" איומי, גיזר באטלר. מאז עזיבתו של ביל וורד לא היה ללהקה מתופף קבוע וטומי קלופטוס שימש מתופף בסיבובי הופעות ובראד וילק שימש כמתופף באולפן



