פריטנדרס 1+ 2

הפריטנדרס הפכה למעשה להקתה של היוצרת-זמרת-גיטריסטית כריסי היינד. זה קרה אחרי שכול חברי ההרכב הראשון נפטרו בזרך זו או אחרת.

Pretenders" and "Pretenders II", שני האלבומים הם למעשה האלבומים היחידים של הפריטנדרס במהדורת הרביעייה האוריגינלית: כריסי הינד – שירה, ג'יימס הנימן –סקוט – גיטרה, פיט פרנדון בבס, מרטין צ'מברס בתופים. צ'מברס נופה מהלהקה ב-1982, אחר שהתמכר קשות לסמים. הנימן-סקוט נפטר מאוברדוז שנתיים מאוחר יותר ואלו פרנדון נפטר ב-1983.

הלהקה שהוקמה ב-1978 ע"י היינד, חצתה בהצלחה את הגשר בין הרוק-פאנק (Punk) לסגנון הניו-ווייב (New Wave) הלהקה נשענה על הדימוי הרוקי הדומיננטי של היינד ששידרה שילוב של מיניות ועוצמה גברית, על האקורדים המיוחדים של ג'ייימס הנימן-סקוט (אפקטים של פדאלים, קצבים מאוד מודגשים) רק אחרי מותו, הפריטנדרס הפכו להקת רוק הרבה יותר ישירה ופופית השראתה של כריסי היינד.

הערך המוסף של האלבומים האלה אינו רק בעריכה הדיגיטלית, אלא גם בתוספת בונוסים של שירים שלא נכללו בשום תקליט בעבר – כמו גרסאות דמו מ-1978 לשירים כמו Brass in Pocket , The Wait, Kid, The Phone Call, Stop Your Sobbing.

"Pretenders II שהוקלט ב-1981 כולל מספר שירים שנכללו לראשונה בתקליט הפרומו "Pretenders Live at the Santa Monica Civic", כמו "שיחת העיר", "ציפורי גן עדן", בשורת האהבה", גרסת ל-"I Go To Sleep" ומיקס הרדיו ל-Pack It Up.

אם לשמוע את הפריטנדרס הכי אותנטיים – אלה הם האלבומים היותר אולטימטיביים של ההרכב הזה. רוק אותנטי, צבע סאונד יחודי. לא רק לאספנים.

