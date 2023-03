שיר המפתח בסרט "גשם סגול", בכיכובו של פרינס, שזיכה אותו בפרס השיר הטוב ביותר בפסקול של סרט באוסקר. השיר הוא חלק מאלבום פסקול הסרט. לפי הסיפור, חברות להקתו של פרינס Wendy Melvoin ו – Lisa Coleman (שאכן היו חברות בלהקתו עד 1987) כתבו שיר שפרינס התעלם ממנו ולבסוף הכיר בו.

במציאות פרינס עצמו כתב את השיר – שיר אהבה התנצלות (לאפולוניה) שמציג את הכאב ביחסים ("לא התכוונתי לגרום לך צער") כאשר "גשם סגול" מסמל את מקום השחרור. המוסיקה מזכירה מעט את Woman של ג'ון לנון. שיר נשמה דרמטי, באוריינטציית גוספל, (קולות מקהלה), מעובד למיתרים , אורגן וגיטרה חשמלית. לדברי הקלידן Dr. Fink, פרינס הושפע מבוב סיגר בכתיבת השיר.

האלבום גילה לא רק את כישרונותיו כמוסיקאי, אלא לראשונה כגיטריסט בקטע Let’s Go Crazy. שיר בולט אחר – When Doves Cry, שהצטרף להאלבום שמיצב את פרינס חזק בפסגת המוסיקה. יש כאן שילוב מפתיע ומבריק בין סול, פאנק, רוק פסיכודלי ריתם נ’ בלוז, פופ ורוק מטאל. הגם שפרינס נמצא כאן בשיא בשלותו כיוצר, נגן ומפיק, התרומה של הרבולשן – עצומה. ביחד – נוצר כאן שילוב שהוליד אלבום חובה.

I never meant to cause you any sorrow

I never meant to cause you any pain

I only wanted to one time to see you laughing

I only wanted to see you

Laughing in the purple rain

Purple rain, purple rain

Purple rain, purple rain

Purple rain, purple rain

I only wanted to see you

Bathing in the purple rain

I never wanted to be your weekend lover

I only wanted to be some kind of friend

Baby, I could never steal you from another

It's such a shame our friendship had to end

Purple rain, purple rain

Purple rain, purple rain

Purple rain, purple rain

I only wanted to see you

Underneath the purple rain

פרינס והרבולושן Purple Rain גשם סגול