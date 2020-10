פרל ג'אם בת 30 – שיר חדש ומופע ברשת

פרל ג'אם משתפת בשיר חדש 'Get It Back' בשירותי הסטרימינג. במקביל מכריזה הלהקה על אירוע סטרימינג מיוחד לרגל חגיגות 30 שנה להופעה החיה הראשונה שלה אי פעם, שנערכה ב Off Ramp בסיאטל ב 22 באוקטובר 1990. את האירוע תציין פרל ג'אם בשידור קונצרט שנערך ב 29 באפריל 2016 במרכז וולס פארגו בפילדלפיה. המופע בן השלוש שעות, ו – 32 שירים, נפתח בביצוע האלבום הקלאסי 'עשר' בשלמותו. ללהקה נקבעו גם שתי הופעות בהייד פארק ביולי 2021.

נכון שהם הגיעו מסצינת הגראנג' של סיאטל (נירוונה, מאדהני, אליס אין צ'יין) אבל בסופו של דבר פרל ג'אם אינם מזוהים ממש עם הז'אנר, מדובר בלהקה שמבקשת לא להגדירה או לקטלגה. רוצים להגדירם "אלטרנטיב רוק". – בבקשה.

הרכב: מט קמרון – בתופים , מייק מקרידי –גיטרה, סטון גרוסארד – גיטרה, ג'ף אמנט – בס, קנת' "בום" גספר – קלידים. כמובן – אדי ודר – שירה.

רשימת שירים של המופע מ-2016 שישודר בסטרימינג





‘Once’

‘Even Flow’

‘Alive’

‘Why Go’

‘Black’

‘Jeremy’

‘Oceans’

‘Porch’

‘Garden’

‘Deep’

‘Release’

‘Breakerfall’

‘Corduroy’

‘Who You Are’

‘Let the Records Play’

‘Spin the Black Circle’

‘Do the Evolution’

ENCORE 1

‘Bee Girl’

‘Just Breathe’

‘All Or None’

‘Comfortably Numb’ (Pink Floyd cover)

‘Mind Your Manner’

‘Given to Fly’

‘Daughter’

‘Rearviewmirror’

ENCORE 2

‘Last Kiss’ (Wayne Cochran cover)

‘Better Man’

‘Leash’

‘Throw Your Hatred Down’ (Neil Young cover)

‘Sonic Reducer’ (Dead Boys cover)

‘Baba O’Riley’ (The Who cover)

‘Yellow Ledbetter/Star Spangled Banner’

השיר החדש Pearl Jam – Get It Back