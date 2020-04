שבע שנים (מאז Lightning Bolt) הן זמן רב ללהקת רוק מבוקשת, במיוחד להקה כמו פרל ג'אם, שתכננה זינוק חדש בעליה ב-2020, אבל אז תפסה אותם הקורונה. למעריץ שהמתין בסבלנות – היה למה להמתין. מי שציפה לפגוש את הלהקה באיצטדיונים יצטרך להמתין. בינתיים יש אלבום!

מעטפת האלבום החדש של פרל ג'אם מציגה דימוי של קרחון נמס, כשמולו ציפור בודדה. לא ברור אם המראה מרמז על האסון הממשמש ובא. סוגיות סביבתיות הן מוטיב חוזר בקאנון של להקת הרוק, ועל רקע התפרצות המגיפה, הפסימיזם של פרל ג'אם מרגיש חם ונוקב. אדי וודר הסולן, בעל קול הבריטון הנהדר, מביע דאגה חרדה לגבי הזמן וכמה שנותר לנו ממנו "האם אנחנו עדיין שם?"

אלבום האולפן האחד-עשר של פרל ג'אם בעל השם האירוני של ג'יגאטון, מחזיר את ההרכב לבסיס. שבע שנים לא הפחיתו את האנרגיות והדרייב לעשות רוק גראנג' מחוספס ודרמטי, שבולט בשירים כמו “Superblood Wolfman” , ב- “Quick Escape”, וב -“Take the Long Way” גם ב – ו“Never Destruction” אולם, באופן אירוני, וגם בלדה – “Buckle Up” ושני שירים אקוסטיים "Come Then Goes" ו – "Retrograde"

אדי וודר עדיין משגר תחושת סערת נפש ההופכת ממלודרמה למלנכוליה ולהיפך. ב – “Dance of The Clairvoyants” ריקוד של דברים מעבר לחושים. אחד הטובים שבאלבום, המעוטר בצליל של ריפי גיטרה פוסט-פאנק משוננים ובס פאנקי, ת וודר ששר: "כשכל מחר / זהה לאתמול אנחנו תקועים בארגזים שלנו / לא פתוחים יותר. “

עקביות היא עדיין מפתח, ופרל ג'אם שומרת על הסגנון ששירת אותם היטב כבר מאז ההתחלה משיר הפתיחה “Who Ever Said”' שמיצג את הנוסחה שמילאה עבורם אצטדיונים מאז אלבום הפריצה שלהם Ten ב –1991. ב – “River Cross” בסיום, נראה כי האנרגיה של וודר שוקעת, כשהוא הגיע לסוף מסע ארוך. "אני רוצה שהחלום הזה יימשך לנצח," הוא שר על רקע צליל אורגן.

"גיגאטון" ממשיך את החלום. זהו אלבום מורכב ודינאמי, מלא רגש רציני והומור עדין, חזרה מצויינת של להקה עקבית באיכות שלה, בזמן הנכון. מישהו כתב: "תמיד חשבתי שפרל ג'אם היא לד זפלין של שנות ה -90, והאלבום הזה מחזק בי את המחשבה הזו".

וידיאו: Dance of the Clairvoyants

Pearl Jam – Superblood Wolfmoon

Pearl Jam – Quick Escape

‘Who Ever Said’

‘Superblood Wolfmoon’

‘Dance of the Clairvoyants’

‘Quick Escape’

‘Alright’

‘Seven O’Clock’

‘Never Destination’

‘Take The Long Way’

‘Buckle Up’

‘Come Then Goes’

‘Retrograde’

‘River Cross’

דירוג: