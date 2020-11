בפעם האחרונה שמעתי את הלהיט משנת 1967 ביולי 2017 בהופעת פרנקי ואלי וארבע העונות בהיכל התרבות בת"א. לנוסטלגיקנים ולאוהבי מוסיקת סיקסטיז – התרגשות של ממש. השיר נכתב על ידי כותבי השירים של "ארבע העונות" של בוב קרו ובוב גאודיו. מדובר בלהיט הסולו הגדול ביותר של פרנקי ואלי (ללא "ארבע העונות") עד ל "My Eyes Adored You" בשנת 1975.

בפופ, השיר עצמו, סיפור על אדם שמאוהב בטירוף, הוא כמעט מוסד – הוא מתמודד על דירוג השירים הכי מכוסים בכל הזמנים. בין האמנים שביצעו אותו: אנדי וויליאמס, אנגלברט המפרדינק, דיאנה רוס והסופרימס, The Temptations, חוליו איגלסיאס, גלוריה גיינור, מורין מקגוברן, מאניק סטריט פריצ'רס, מיוז, ולורין היל (שזכתה על גרסתה במועמדות לגראמי – הביצוע הקולי הנשי הטוב ביותר). עדיין, השיר מזוהה יותר מכל הנ"ל עם פרנקי ואלי, שעשה שימוש רב בטווח הווקאלי יוצא הדופן שלו.

הייחוד של השיר: שילוב של רוק, פופ אמצע הדרך במנגינה אולטימטיבית לרדיו הידידותי. מוזיקלית, דוגמה למהלך של בניית עוצמה מתפתחת. ההגעה מהשורות הרכות לפזמון האנרגתי במעבר סוער, ובוב גאודיו בעיבוד לכלי נשיפה.

פרנקי ואלי Can't Take My Eyes Off You בהיכל התרבות יולי 2017

You're just too good to be true/ Can't take my eyes off of you

You'd be like heaven to touch/ I want to hold you so much

At long last love has arrived/ And I thank God I'm alive

You're just too good to be true/ Can't take my eyes off of you

Pardon the way that I stare/ There's nothing else to compare

The sight of you leaves me weak/ There are no words left to speak

But if you feel like I feel/ Please let me know that it's real

You're just too good to be true/ Can't take my eyes off of you

I love you baby and if it's quite all right/ I need you baby to warm the lonely nights

I love you baby, trust in me when I say/ Oh pretty baby, don't bring me down I pray

Oh pretty baby, now that I've found you stay/ And let me love you baby, let me love you