הירח – כמה רומנטי הוא היה פעם. כשהאהבה פרחה, גם הכוכבים השתתפו. מגע הידיים, הנשיקה. המוסיקה. בואי נעוף, מבקש האוהב.

"מלאי את ליבי בשיר/ ותני לי לשיר לנצח/ כל מה שאני מייחל אליו/ כל מה שאני סוגד ומעריץ". כך שר פרנק סינטרה ב- 1964. השיר נכלל באלבום It Might as Well Be Swing. הוא לא היה המבצע הראשון של השיר.

השיר נכתב על ידי בארט האוורד בשנת 1954 בשם "במילים אחרות" ("In Other Words") , והוא הוצג במעגל הקברטים על ידי הזמרת פליציה סונדרס. שנתיים לאחר מכן, קיי בלארד הקליטה את הגרסה המסחרית הראשונה לשיר. ג'וני מתיס הוא שהוציא גרסה תחת משלו כ"הטיסי אותי לירח". ("Fly Me to the Moon").

ב – 1962, המלחין ג'ו הארנל העניק לשיר עיבוד של בוסה נובה. גרסתו הגיעה לשיאה למקום ה -14 בארצות הברית וזכתה בגראמי על הביצוע הטוב ביותר של פופ אינסטרומנטלי. שנתיים לאחר מכן הקליט פרנק סינטרה את השיר עם תזמורתו קאונט בייסי בעיבודו של קווינסי ג'ונס. אף על פי שהגרסה הזו מעולם לא היהה להיט במצעד, היא נחשבת למייצגת של השיר. סינטרה עמד להתחתן עם מיה פארו בת ה -21 כשהעלה את השיר לתקליט, מה שנתן לו דחיפה נוספת. תביטו בקליפ: כמה ביטחון יש בביצוע שלו, בסווינג שלו, בפרייזינג – בכל הברה ותנועה.

פרנק סינטרה – Fly Me To The Moon

גרסאות בולטות אחרות הקליטו נט קינג קול, טוני בנט, קוני פרנסיס, להקת ווסטלייף. הגרסה האיטלקית של קוני פרנסיס שהוקלטה בשנת 1962 תחת הכותרת "פורטמי קונטה" ("Portami con te" ) הייתה להיט בינלאומי.

השיר כיכב בכ-200 סרטים וסדרות טלוויזיה. השיר הזה היה אחד הראשונים שהושמעו בחלל החיצון במהלך שיגורי האסטרונאוטים.

פרנק סינטרה – Fly Me To The Moon מילים

Fly me to the moon

Let me play among the stars

Let me see what spring is like on

A-jupiter and Mars

In other words, hold my hand

In other words, baby, kiss me

Fill my heart with song

And let me sing forevermore

You are all I long for

All I worship and adore

In other words, please be true

In other words, I love you

Fill my heart with song

Let me sing forevermore

You are all I long for

All I worship and adore

In other words, please be true

In other words

In other words

I love

You

Writer/s: Bart Howard

האתר של פרנק סינטרה