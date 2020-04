שנתחיל ב-DVD? חמישים דקות של גדול זמרי הג'אז ב"רויאל פסטיבל הול". השנה היא 1971. אז ככה: שווה, לדעתי, לרכוש את עסקת החבילה רק בשביל דיסק ההופעה הזה.

כעבור 4 שנים,ב-1975 היו לי הזכות והעונג לשמוע אותו חי בבנייני האומה בירושלים וגם ללחוץ את ידו!!! (כן, התקלחתי מאז).

ככה: אני אוהב מדי פעם לשלוף איזה פרנק סינטרה ישן מהמדף. האוסף הזה 22 להיטים גדולים, הם מהכל טוב של פרנקי, דווקא מתאים לי בין חצות לשתיים בלילה. צליל נהדר, אחרי שהוא עבר את השדרוג הדיגיטאלי.

שיר כמו Luck Be A Lady עושה לי את זה עדין, ורק כשפרנקי שר אותו ובהקלטה יוצאת מהכלל בעיבוד לביג באנד. או: Bewitched – "לכשף" בעיבוד של נלסון רידל. גם 'Come Fly With Me' אני מעדיף שיצלצל כפי שמזוהה עם סינטרה. בטח – Call Me Irresponsible.

10 שנים חלפו מאז מותו. (נפרד מהעולם ב-14 במאי 1998) ומה זה הזמן מול השירה הזו של מי שמצליח לחבק אותך ולחלחל לתוכך בהבעה שלו, בפיסוק המיוחד, בג'אזיות המלודית. בדיקציה, בתזמון. בחום. בעיבודים הג'אזיים השופעים, במיוחד ללהקות גדולות, שמעולם אינם מכסים את קולו! קווינסי ג'ונס למשל, כשעיבד את The Good Life – חשב סינטרה. ואת הבוסה נובה "הנערה מאיפנמה" מקבלים כאן בגרסת הדואט עם המלחין קרלוס ג'ובים.

"שום דבר פרט למובחרים" – זה השם שנבחר לאוסף הזה. מובחרים כן, אבל לא כל המובחרים. זה אוסף משנותיו המאוחרות בחברת "רפרייז". אבל גם ה-22 מספקים מנציחים מצוין את האיש, והם כוללים גרסה אחת ל-Body And Soul שלא הועלתה עד היום על תקליט/דיסק. וכמובן שירים שמאוד מזוהים איתו כמו "Strangers In The Night" בגרסה רעננה – בליווי הרכב מיתרי מצוין. כנ"ל: My Way. נושא הסרט "ניו-יורק, ניו-יורק" נשמע בעיבוד של דון קוסטה כאילו זה שיר כחיכה רק לביצוע הזה. הבחירה המצוינת של ביצועים מהשנים המאוחרות של סינטרה כולל תזמורים מופלאים עושה את האוסף של "רפרייז" לאחד המשובחים של סינטרה, אם לא למשובח שביניהם, אוסף שמתאים במיוחד למתחילי סינטרה, ולא הייתי פוסל על הסף גם ל"מתקדמים", בזכות הרימסטרינג המעולה שמעניק צליל רענן, נקי, פריך.

השירים



1. Come Fly With Me

2. The Best Is Yet To Come

3. The Way You Look Tonight

4. Luck Be A Lady

5. Bewitched

6. The Good Life

7. The Girl From Ipanema

8. Fly Me To The Moon In Other Word

9. Summer Wind

10. Strangers In The Night

11. Call Me Irresponsible

12. Somethin Stupid

13. My Kind Of Town

14. It Was A Very Good Year

15. That's Life

16. Moonlight Serenade

17. Nothing But The Best

18. Drinking Again

19. All My Tomorrows

20. My Way

21. Theme From New York, New York

22. Body And Soul

פרנק סינטרה בהופעה חיה – Sinatra 80th Live in concert

Frank Sinatra Nothing But The Best

