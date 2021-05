פרסי בריט 2021: דואה ליפה היא הזוכה הגדולה

דואה ליפה היא הזוכה הגדולה בטקס פרסי הבריט שנערך השבוע, אחר שנדחה ממועדו הרגיל בפברואר בגלל מגיפת הקורונה. טקס פרסי המוזיקה הבריטית או בכינויו "הבריטס" (אנגלית: Brit Awards) הוא טקס שבו מוענקים פרסי מוזיקה לאמנים בריטים שונים שעוסקים בעיקר ברוק ובפופ. הטקס נוסד ב-1977 על ידי ארגון "תעשיית הפונוגרפיה הבריטית" (BPI) ומשנת 1982 הוא מתקיים מדי שנה.

דואה ליפה זכתה בשני פרסים – זמרת השנה ואלבום השנה עבור Future Nostalgia.



Dua Lipa – Future Nostalgia Medley (Live at the BRIT Awards 2021)



זוכים אחרים: זמר השנה ג'יי הוס J Hus ראפר, (בשמו המלא: Momodou Lamin Jallow) זמר וכותב שירים, שנחשף לראשונה בשנת 2015 בעקבות שירו "Dem Boy Paigon", ובהמשך עם "Did You See". בינואר 2020 הוציא גיי' הוס את אלבומו השני, Big Conspiracy, ובו שיתופים של הזמר הג'מייקני קופי, הזמר-יוצר הניגרי בורנה בוי (ראו קליפ) והזמרת הבריטית אלה מאי. האלבום הגיע למקום הראשון שלו במצעד האלבומים בבריטניה וזכה להערכה ביקורתית רחבה.

J Hus – Play Play ft. Burna Boy

להקת השנה בבריטניה היא Little Mix, היא להקת בנות בריטית בה חברות פרי לואיז אדוארדס, ג'ייד אמיליה ת'ירלוול, לי – אן פינוק וג'סיקה נלסון. הלהקה שהוקמה בשנת 2011 על ידי קלי רולנד, במסגרת העונה השמינית של תוכנית הטלוויזיה הבריטית "אקס פקטור", בה זכתה במקום הראשון. ליטל מיקס הייתה ללהקה הראשונה שזכתה ב"אקס פקטור", לאחר שבשבע שנותיה הראשונות של התוכנית זכו בה רק זמרים בודדים. בדצמבר 2020 הודיעו חברות הלהקה על פרישתה של ג'סיקה נלסון. ללהקה 6 אלבומים, שהאחרון Confetti יצא בסוף 2020. סינגל מתוכו "Sweet Melody" צברלמעלה מ – 50 מיליון צפיות ביוטיוב.

Little Mix – Sweet Melody

פריצת השנה היא של ארלו פארקס Arlo Parks בשמה המלא אנאיס אולואטוין אסטל מריניו – זמרת-משוררת, שאלבום האולפן הראשון שלה, Collapsed in Sunbeams, יצא בשנת 2021 וזכה לשבחי הביקורת והגיע למקום השלישי במצעד האלבומים בבריטניה. היא חצי ניגרית, רבע צ'אדית ורבע צרפתית, מנהלת חיים דו מיניים בצורה פתוחה.

Arlo Parks – Hope

סינגל השנה – הארי סטייל Watermelon Sugar. בפרסי בריט בקטגוריה בינלאומית זכו בילי אייליש (זמרת השנה) ולדהוויקנד (זמר השנה) Haim (להקת השנה).

האתר של פרסי בריט