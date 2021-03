ביונסה שברה שיא במספה הזכיות בגראמי עבור אישה וזמרת

ביונסה שברה שיא במספה הזכיות בגראמי עבור על ידי אמנית ועל ידי זמרת. בטקס הגראמי 2021 (14 במרץ) היא קטפה שלושה פרסים הקליפ הטוב ביותר עבור " Brown Skin Girl", ביצוע ה – R&B הטוב ביותר עבור "Black Parade", וביצוע הראפ הטוב ביותר עבור הרמיקס שלה ל"Savage" 'של מייגן די סטליון.

זוהי הזכיה ה -28 בפרס. "אני מרגישה מוערכת, אני כל כך מתרגשת," אמרה כשקיבלה את הפרס. "כאמנית, אני מאמינה שתפקידי ויצירותי נועדו לשקף את הזמנים בהם אנו חיים. זו הייתה תקופה כל כך קשה ולכן רציתי לרומם, לעודד, לחגוג את המלכות והמלכים השחורים היפים שממשיכים לעורר בי השראה ולעורר את כל העולם זה כל כך מדהים. אני עובדת כל חיי, מאז גיל תשע. אני לא מאמינה שזה קרה. זה לילה כל כך קסום.”

ביונסה מחזיקה עכשיו באותו מספר פרסי גראמי כמו המפיק קווינסי ג'ונס. רק לאדם אחד יש יותר זכיות ממנה – המנצח ז'ורז' סולטי המנוח המחזיק בשיא הניצחונות בגראמי עם 31 פרסים.

ביונסה זכתה בשלושת הגראמי הראשונים שלה עם Destiny's Child, ובהמשך זכיות הסולו הראשונים שלה בטקס 2004. היא גם האמנית המועמדת ביותר בתולדות פרסי הפרסים עם 62 מועמדויות עד כה.

בין זוכי הגראמי

ביונסה – Black Parade ביצוע הר-נ-ב הטוב ביותר

ביונסה – “Brown Skin Girl” קליפ השנה

בילי אייליש “Everything I Wanted”- תקליט השנה

טיילור סוויפט – Folklore – אלבום השנה

דואה ליפה – Future Nostalgia – אלבום הפופ הווקאלי

ביונסה, שון קרטר, בריטני האזארד – Savage – שיר הראפ הטוב ביותר

דרנסט אמילי, H.E.R וטיארה – “I Can’t Breathe” – שיר השנה

באד באני – YHLQMDLG – תקליט הפופ הלטיני

הארי סטיילס – “Watermelon Sugar“ – סולו הפופ של השנה

מירנדה למברט – Wildcard אלבום הקאנטרי של השנה

מייגן די סטליון – הפנים החדשות של השנה

הסטרוקס – The New Abnormal אלבום הרוק של השנה

ליידי גאגא אריאנה גרנדה – “Rain on Me” ביצוע דואו/ להקה

ג'ון לגנד – Bigger Love אלבום הר-נ-ב

צ'יק קוריאה, כריסטיאן מקברייד ובריאן בלייד Trilogy 2 אלבום הג'אז האינסטרומנטלי

פיונה אפל – Fetch The Bolt Cutter האלבום האלטרנטיבי

טוטס והמייטלס – Got To Be Tough אלבום הרגאיי של השנה

