איך לתרגם "A Whiter Shade of Pale" " – "גוון בהיר יותר של חיוורון". ברדיו המקומי התקבע שמו על "בהיר יותר מחיוורון".הבהיר הזה ממשיך להפעים. שיר נצח. סלואו מחץ שהצמיד וממשיך להצמיד. בעת כתיבת שורות אלה עברו כבר כמעט 50 שנה מאז שהוא צעד 6 שבועות מיוני 1967, במצעד הבריטי, הישג שגם הביטלס לא הצליחו להגיע אליו. העובדות בהירות יוותר מחיוורון:ללא ספק – אחד משירי הפופ היפים שנכתבו אי פעם (קיית רייד, גרי ברוקר), מוסיקה השואבת גם מבאך, התאימה להלכי הרוח של הימים ההם, ימי הפלאוארס-פיס-אנד-לאב. "פרוקול הארום" (מלטינית – "מעבר לדברים האלה") היה הרכב בריטי שהחל את דרכו כלהקת אולפן בלבד, ובהמשך, אחרי ההצלחה הגדולה של "בהיר יותר מחיוורון", יצאה להופעות. לצורך קטע האורגן בשיר, שהתבסס על הסוויטה מס. 3 בדו מאז'ור של באך, הם השתמשו באורגניסט מתיו פישר, בגיטריסט ריי רוייר ובבסיסט דייב נייט. פרוקול הארום שסווגה במשבצת הרוק המתקדם (פרוגרסיב רוק) רקחה תערובת אקלקטית של בלוז, רוק ונגיעות של מוסיקה קלאסית. גרי ברוקר – זמר, פסנתרן, קיית רייד שכתב את הטקסטים היוו את הבסיס של ההרכב הזה, ששורשיו עוד בתחילת השישים, בלהקת The Paramounts מאסקס עליה נמנה ברוקר שהיה אז (1962) בן 14 בלבד.

את הופעותיה הרשמיות הראשונות עשתה פרוקול הארום כלהקת החימום של ג'ימי הנדריקס בתיאטרון Saville ב-4 ביוני 1967 כשבוע לפני פריצתו הגדולה של "בהיר יותר מחיוורון". הלהקה המשיכה להתקיים און-אנד-אופ עד תחילת התשעים.

עובדות נוספות: השיר הגיע חודש אחרי צאתו למקום הראשון במצעד הבריטי, בו שהה משך שישה שבועות רצופים. הוא שייך לקבוצת של כ-30 סינגלים שנמכרו לאורך השנים בכ-10 מיליון עותקים. קית' רייד וגרי ברוקר, שני הלהקה, הרוויחו לא רע מתמלוגי השיר, אך לא הפכו מיליונרים, כי הם אינם מחזיקים בזכויות על השיר. ברוקר ורייד החלו לכתוב יחד שירים מ-1966, אחרי שלהקת הריתם נ' בלוז של ברוקר, "הפאראמאונטס", התפרקה.

להקת "פרוקול הארום" (Procol Harum) הקליטה 10 אלבומים במהלך עשור שנים מאז יצא "בהיר יותר מחיוורון". רק מייסדי הלהקה, ברוקר ורייד המשיכו איתה. בין להיטיה האחרים – Homburg ו – Conquistador. ב-1977, שנה לאחר שהלהקה התפרקה, פתח ברוקר בקריירת סולו והקליט שלושה אלבומים – "לא עוד פחד טיסות", "קח אותי למים", "הדים בלילה". כמוסיקאי שנוטה לחיבור בין קלאסי לרוק, המשיך ברוקר לשתף פעולה עם תזמורות סימפוניות ברחבי העולם בעיבודים לשיריו.

את הטקסט שכתב רייד, ניסה קרוקר להסביר: "זה מעין סרט. זה שיר על מערכת יחסים, יש בו דמויות, יש מקום ויש מסע. זה אינו אוסף סתמי של מילים יש חוט שעובר לאורכו ומחבר אותן. רייד: מבחינתי שיר ההוא סוג של פאזל. היה לי בראש המשפט 'Whiter Shade of Pale', וחשבתי לעצמי – יש כאן שיר, וניסיתי ליצור פאזל שיתאים ליצירה. אתה בונה אט אט את התמונה ומשלים אותה"

We skipped a light fandango,

Turned cartwheels 'cross the floor.

I was feeling kind of seasick,

But the crowd called out for more.

The room was humming harder,

As the ceiling flew away.

When we called out for another drink,

The waiter brought a tray.

And so it was that later,

As the miller told his tale,

That her face at first just ghostly,

Turned a whiter shade of pale.

She said there is no reason,

And the truth is plain to see

That I wandered through my playing cards,

And would not let her be

One of sixteen vestal virgins

Who were leaving for the coast.

And although my eyes were open,

They might just as well have been closed.

And so it was later,

As the miller told his tale,

That her face at first just ghostly,

Turned a whiter shade of pale.

A Whiter Shade of Pale – ביצוע מקורי

בהופעה חיה בדנמרק 2006

בהופעה בשפרדס בוש אמפייר בלונדון מאי 2017