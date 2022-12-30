צ'יילדיש גמבינו Feels Like Summer

גם אם אני טוען שאין משהו כזה כמו ז'אנר שירי קיץ, מגיש צ'יילדיש גמבינו (של This Ia America) "חבילת קיץ" שמכילה שני שירים הראשון – Summer Magic, השני Feels Like Summer. אני מוכן להרפות: יש משהו בזה – שירי קיץ. אם אתם חסרי רטט רגשי קיצי במהלך גל החום העובר עלינו, קול הפלצט של צ'יילדיש גמבינו הוא כאן כדי לעזור לך לעבור את מסיבות הבריכות בוייבים בהירים להפליא.

מר דונלד גלובר (צ'יילדיש גמבינו – שם הבמה שלו כראפר) מספק שני שירי קיץ שנכנסו ל – אי.פי – Summer Pack. השחקן, הזמר, הראפר כנראה ידע שחסר משהו בפלייליסטים כדי לייצר את הווייב הקיצי. חום יולי אוגוסט לא הכי מתאים לראפ הרדקור. קח טקסט פשוט-פשטני. מלודיה פשוטה-פשטנית. עיבוד גרוב עדכני סטייל סטביי וונדר תארוז שני שירים למסלול אמצע הדרך. מתברר שגם כאן הכישרון משחק. אולי רמז על לפרויקט גדול יותר שיעלה אותו על דרך המלך. כדי לקבל דגימה של טיול קיץ, מוסיף הגמבינו לפרויקט שלו סרט מצויר של Feels Like Summer. למרות שזה עשוי להיראות כמו וידאו אנימציה פשוט, מגלים בו כמה פרצופים מוכרים. בבימוים של דונלד גלובר (הלא הוא צ'יילדיש גמבינו) איוון דיקסון וגרג שארפ, הקליפ לוקח אל רחוב פרברי שבו כל שכניו הם כמה מהשמות הגדולים והמבריקים ביותר בהיפ-הופ ו- R & B, כולל דרייק, ריהאנה וקניה ווסט.

You feel like summertime

You took this heart of mine

You’ll be my valentine in the summer, in the summer

You are my only one

Just dancin’ having fun

Out in the shining sun of the summer, of the summer.

(Childish Gambino – Summertime magic)

Do love me, do love me, do

Do love me, do love me, do

I love you