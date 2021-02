צ'יק איננו. צ'יק קוריאה מת? אני לוקח רגע של דומיה. ארמנדו אנטוניו "צ'יק" קוריאה איננו. הוא היה מהמוסיקאים שכל יישותו גם כאמן גם כאדם אמרה חיים. יש אנשים שנותנים לך תחושת חיים לנצח. צ'יק היה כזה. שמעתי אותו אינספור פעמים בהופעות בישראל – כל פעם התרגשות מחודשת, חווית פסגות.

באתר שלו הוא כונה Jazz Freedom Fighter. פסנתרן, מלחין ומוסיקאי שלקח לעצמו חופש ללכת רחוק. אחד מאלבומיו האחרונים נקרא The Musician. הוא סיכם קריירה בדיסק משולש.

לוחם הג'אז החופשי איגד בו את תחנותיו החשובות באלבום שהוא חווית ג'אז אולטימטיבית. רשימת ההרכבים והנגנים אמרה הכל. מגיעים גם לקונצרט בו חגג יום הולדת 70 במועדון הבלו נוט בניו יורק ב- 2011, התכנסות מדהימה של נגנים, מוסיקאים, חברים וביניהם הרבי הנקוק, בובי מקפרין, ויינטון מרסליס, ג'ון מקלפלין וסטנלי קלארק.

מוסיקאי ורסטילי בכל סגנון. שילוב נדיר של ג'אז מסורתי ומתקדם, בי-בופ, מוסיקה קלאסית, ג'אז חופשי וג'אז פיוז'ן, אקוסטי ואלקטרוני.

האלבום הציג 10 הרכבים שונים בהופעות חיות ביניהם האלקטריק בנד וה- Return Forever בגרסת אנפלאגד עם לני וייט בתופים, פרנק גיימבל בגיטרה וסטנלי קלארק בבס. בהמשך זה היה הטריו עם גרי פיקוק בבס ובראיין בלייד בתופים, ה – Five Peace Band עם ג'ון מקלפלין בגיטרה, קני גארט בסקסופון, ג'ון פטיטוצ'י בבס ובריאן בלייד בתופים במפגן פיוז'ן נדיר. שמענו גם דואט יפהפה עם בובי מקפרין (שירה) שהופיע איתו בישראל, ממנו טעמנו בהופעה של השניים באמפי שוני. אוסף כזה לא יכול לצאת ללא שיתוף הפעולה של קוריאה עם הויברפוניסט גרי ברטון עם ההרלם סטרינג קוורטט בפתח הדיסק השני.

הלאה: From Miles עם הרכב על הכולל את וואלאס רוני בחצוצרה, גרי ברץ בסקסופון, אדי גומז בבס וג'ק דג'ונט בתופים – הצדעה למיילס דיוויס כפי שלא שמעתם – ברוחו של הענק.

Flamenco Heart – הקלטה ממסיבה במדריד עם קונצ'ה בויקה (שירה), ג'ורג' פארדו (סקסופון, חליל), קארלס בנוונט – בס, נינו ג'וסל – גיטרה, ג'ף באלארד – תופים.

דיסק שלישי: דואטים לפסנתר עם הרבי הנקוק ומרכוס רוברטס – הופעות חד פעמיות אינטרקציה מופלאה בין רגש וטכניקה. ואז האלקטריק בנד עם דייב ווקי בתופים, אריק מריינטאל בסקסופון, ג'ון פטיטוצ'י בבס, פרנק גמבייל בגיטרה.

מוסיקאי אדיר, הרפתקן בלתי נלאה, שיצירתו נרקמת תוך כדי נגינה עם נגנים-מוסיקאים יצירתיים. "כששואלים אותי מה לקחתי ממיילס דיוויס – אני משיב: מיילס אפשר למוסיקאים להיות עצמם, למעשה נתן להם להיות מוסיקאים".

יכולות המוסיקאי של צ'יק בלטו במלודיות, במקצבים, בטקסטורה, בפרשנות האימפרסיוניסטית. במגע הקלאסי. פגשנו צ'יק אינטימי-מהורהר, גם קצבי ונמרץ וקולח בהיר מאוד, צ'יק של משפטים ג'אזיים שופעי דמיון. צ'יק שמייצר רעיונות ומהלכים מבריקים באלתור ובעיבוד. נגן שיודע לשלב את הדמיון המאלתר עם המיומנות היצירתית, הטאץ' הקלאסי ואמנות האקספרימנט. קוריאה היה המוסיקאי הנועז בעיצוב הארכיטקטורה של הצליל, לא היה כמוהו היה בבניית נושאים ומנגינות למוסיקה לא צפויה מנוגנת בשתי ידיים שהן תזמורת. יחסר מאוד.

