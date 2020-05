חוזרים לאלבום ולהרכב המקורי שהוציא את הקלאסיקה הזו לפני 47 שנה – "השיבה" של צ'יק קוריאה לנצח, עם קוריאה, סטנלי קלארק, ג'ו פארל, פלורה פורים ואיירטו מורירה. Light as a Feather הוא אלבום האולפן השני של להקת Return to Forever בראשות הפסנתרן צ'יק קוריאה.למי שרוצה להבין את המשמעות של סאונד ג'אז-רוק, המוזיקה של Return to Forever היא מקום טוב להתחיל. זו הייתה, בשנותיה הראשונות, קבוצת היתוך הג'אז החדשנית והמשפיעה ביותר.

"השיבה לנצח" הייתה פרי המוח היצירתי של צ'יק קוריאה, שבנה את המוניטין שלו על האלבום הזה. קוריאה היה חלק מיצירת הרוק ג'אז של מיילס דייויס בסוף שנות השישים, וניגן באלבומיו Bitches Brew וב – Silent Way. פיוז'ן או ג'אז-רוק נתפסו באותה העת כהזדמנות למוזקאי ג'אז חדשניים לחקור את השימוש ברבים מהכלים החשמליים המשמשים לבקות רוק, כמו ג'נסיס, אמרסון, לייק ופאלמר, ותוך כדי כך לפנות לקהל גדול יותר. היו שלוש גרסאות של Return to Forever שיצרו שמונה אלבומים שחוברו לשלושה אלבומים.

האלבום הוא מורכב ממלודיות בלעדיות, קצבים ייחודיים וקישוטים לא צפויים. אחד החסרונות של הרכבי הפיוז'ן בג'אז היה שחלק ניכר מהמוזיקה היה מונוטוני.On Light as a Feather הוא האלבום המלודי ביותר בז'אנר הזה.

האלבום הזה (Light as a Feather) כולל כמה מהיצירות האהובות ביותר של קוריאה. השם הזה (Return To Forever) שרד שנים בהמשכים ובהרכבים שונים, אך 5 מוזיקאים אלה ייצרו את גרסת המקור האולטימטיבית של היתוך ג'אזי (פיוז'ן) שממשיך להישמע רענן, לירי ולעתים קרובות עדיין מפתיע, סולידי ולעולם לא משעמם. הנגינה של קוריאה בפנדר רודוס יפה כפי שמעולם לא שמענו אותו על הכלי הזה. הנגינה שלו מראה שיש לו את הוירטואוזיות לקחת את הכישרון שלו לכל כיוון שהוא רוצה. סטנלי קלארק מנגן קונטרבס וגם בס חשמלי, בעוד פארל נע בין חליל וסקסופונים סופרן טנור. פלורה פורים היא הקול הברזילאי הייחודי במארג המוזיקלי הזה במיוחד ב- "500 מייל". הנגינה של Spain, אולי הקטע הכי מזוהה עם צ'יק קוריאה אלבומי ה- Return to Forever לאחר מכן פנו לכיוונים ניסיוניים לעיתים לא נגישים. כאן, קוריאה מייצר איזון אטרקטיבי בין אמנות לנגישות. זו מוזיקה חיונית ומאתגרת. אי אפשר שאלבום כזה ייעדר מכל אוסף של ג'אז פוסט בופ.

צ'יק קוריאה – פסנתר חשמלי, פלורה פורים – שירה, סטנלי קלארק – בס, ג'ו פארל – נשיפה, איירטו מורירה – הקשה

"Chick Corea & Stanley Clarke Pt 2: Play Return to Forever’s "Light as a Feather





You're Everything

Light As A Feather

Captain Marvel

Five Hundred Miles High

Children's Song

Spain

Chick Corea & Return To Forever - Light As A Feather

