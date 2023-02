דפש מוד התארחו ב- The Late Show עם סטיבן קולבר וביצעו שני שירים "Ghosts Again" ו"Personal Jesus". ההופעה מגיעה זמן קצר לאחר שצמד הסינת'-פופ – המורכב מדייב גאהן ומרטין גור – הכריז על סיבוב ההופעות העולמי הענק שלהם 'Memento Mori' לשנת 2023, שמתחיל בחודש הבא עם יציאת אלבומם ה-15, 'Memento Mori'.

מוקדם יותר החודש, הצמד ביצע את הסינגל החדש 'Ghosts Again' בשידור חי בפעם הראשונה בפסטיבל השירים של SanRemo באיטליה. זו היתה הפעם הראשונה שהלהקה הופיעה בהופעה חיה מאז מותו של חברו הלהקה אנדי פלטשר בשנה שעברה.

'Memento Mori' מגיע אחרי האלבום 'Spirit' של הצמד משנת 2017, והוא התקליט הראשון שלהם מאז מותו של החבר המייסד אנדי פלטשר במאי 2022. דייב גאהן סיפר כי הוא התלבט באשר יצירת אלבום חדש של דפש מוד. "זה לא משהו שצללתי אליו. בהתחלה התנגדתי לא מעט. לא בא לי לחזור על כל הדברים הרגילים בדרך לאלבום, אבל התברר שהיה משהו שהוא קצת יותר מזה מהרגיל."

Personal Jesus” – Depeche Mode (LIVE on The Late Show)"

Ghosts Again” – Depeche Mode (LIVE on The Late Show)"