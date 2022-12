צפו בננדי בושל מנגנת בס, תופים וסקסופון בקאבר פאנקי של Sir Duke של סטיבי וונדר

המתופפת הקטנה, ננדי בושל, מספקת עוד קאבר כדי להפגין את כישוריה הרב-אינסטרומנטליים, כשהפעם התמודדה עם הקלאסי "Sir Duke" הג'אז פאנקי של סטיבי וונדר. 'Sir Duke' נכתב כמחווה לאייקון הג'אז המנוח דיוק אלינגטון (שמת ב-1974). השיר הופיע לראשונה באלבומו ה-18 של וונדר, 'Songs In The Key Of Life', בספטמבר 1976. הוא יצא כסינגל במרץ שלאחר מכן, והגיע מיידית לראש מצעד הבילבורד הוט 100. גם בבריטניה הגיע השיר למקום השני בטבלת המכירות , מה שהפך אותו לאחד משני הלהיטים הגדולים של וונדר בתקופה ההיא (במקביל עם 'Yester-Me, Yester-You, Yesterday' מ-1969).

בקאבר האינסטרומנטלי הזה, בושל בת ה-12 מנגנת בס, תופים וסקסופון, תוך דגש עלהאנרגיה הג'אזית והחופשית של השיר. bbsh בכיתוב באינסטגרם: "היתה אווירה טובה! עבדתי קשה על נגינת הבס והסקסופון שלי השיר היה אתגר אמיתי. שיר כל כך כיף!"

הביצוע הזה מגיע אחרי קאבר ג'אז רב-אינסטרומנטלי אחר, "Mr P.C." מאת ג'ון קולטריין, שאותו העלתה במרץ 2022.

בספטמבר שיתפה בושל שיר מקורי בשם ‘The Shadows’, שנכתב לאביהבזמן שהוא נאבק בבעיות בריאות. בפוסט אחר באינסטגרם, בושל חשפה את תוכניותיה להוציא EP שלם של מוסיקה מקורית מתישהו בשנה החדשה.