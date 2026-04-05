צפו בפול סיימון מבצע את Something So Right לראשונה מזה 33 שנה

פול סיימון ביצע השבוע את “Something So Right” בתוכנית לייט נייט של סטפן קולברט. הזמר־יוצר האגד יהחזיר לבמה את השיר—שיצא לראשונה באלבום הסולו השלישי שלו, There Goes Rhymin’ Simon משנת 1973 לביצוע חי ראשון מאז 1993.

יושב על שרפרף, סיימון שר את השיר בליווי עיבוד שכלל גיטרה אקוסטית, כלי מיתר, חליל, בס וכלי הקשה.

בהמשך הצטרף לשיחה עם קולבר, ושיתף זיכרונות מתחילת הקריירה שלו באנגליה, עוד לפני ההצלחה של Simon & Garfunkel עם “The Sound Of Silence” בשנת 1965.

בהמשך השבוע, סיימון יפתח את החלק הבריטי והאירופי של סיבוב ההופעות שלו, A Quiet Celebration, שהחל בארצות הברית בקיץ האחרון, קאמבק לבמות לאחר שבע שנות פרישה.

באוקטובר 2024 פול סיימון אמר שהוא "אופטימי" לגבי היכולת לחזור להופיע לאחר שאיבד את רוב שמיעתו באוזן שמאל. בראיון ל"גרדיאן", אמר כי בעוד ליקוי השמיעה שלו מעכב את יכולתו להופיע עם להקה מלאה, הוא "מקווה שבסופו של דבר יוכל לעשות קונצרט באורך מלא".

"אני אופטימי," אמר סיימון. "לפני שישה חודשים הייתי פסימי".

סיימון דיבר לראשונה על אובדן השמיעה שלו בראיון לעיתון הבריטי "טיימס" במאי 2023. "לפתע איבדתי את רוב השמיעה באוזן שמאל, ולאף אחד אין הסבר לכך. אז הכל נעשה קשה יותר".

עוד לפני שהכריז על אובדן שמיעתו, סיימון הופיע בפעם האחרונה ב-2018, ולאחר מכן אמר שהוא מסיים את קריירת ההופעות שלו. "מעולם לא אמרתי שאני הולך לפרוש", אמר סיימון בראיון האחרון שלו. "אמרתי שאני הולך להפסיק, אבל גם רציתי לברר מה קורה כשאתה מפסיק".

השיר Something So Right מתוך האלבום There Goes Rhymin’ הוא אחד השירים הכי עדינים ומורכבים שלו – בלדת אהבה שמדברת פחות על אהבה עצמה, ויותר על הקושי לקבל אותה.

“I can't get used to something so right” – הוא לב השיר. לא מדובר בכאב או פרידה, אלא דווקא במשהו טוב מדי הפרדוקס: כשהכול נכון – זה מרגיש לא טבעי.

השיר הוא פסיכולוגיה של הרס עצמי עדין – “When something goes wrong / I'm the first to admit it… But the last one to know” – תיאור חד של דפוס נפשי: קל לזהות בעיותף קשה לזהות טוב הדובר: רגיל לאי־יציבות, ולכן מתקשה להאמין ביציבות, סוג של חוסר אמון באושר.

“I've got a wall around me / You can't even see” החומה סביבו נבנתה כדי להגן, אבל גם מרחיקה. הקיר הפנימי בלתי נראה, אבל חזק מאוד, והשורה: “It took a little time to get to me” מרמזת: קשה להגיע אליו אבל אפשר.

“You’ve got the cool water when the fever runs high” – האהובה מתוארת כמים מקררים, יציבות, ריפוי, היא לא דרמטית אלא מייצבת., וזה בדיוק מה שמבלבל אותו.

זוהי בלדה רגועהף הרמוניות עשירות, השפעות גוספל וג’אז עדינות, עיבוד חם ומלטף, אבל לא סנטימנטלי מדי – כמו הטקסט מאופק, מורכב, לא מתפרץ.

צפו בפול סיימון מבצע את Something So Right לראשונה מזה 33 שנה

You've got the cool water

When the fever runs high

You've got the look of love light

In your eyes

And I was in crazy motion

'Til you calmed me down

It took a little time

But you calmed me down

When something goes wrong

I'm the first to admit it

I'm the first to admit it

But the last one to know

When something goes right

Well it's likely to lose me

It's apt to confuse me

It's such an unusual sight

I can't get used to something so right

Something so right

They've got a wall in China

It's a thousand miles long

To keep out the foreigners

They made it strong

I've got a wall around me

You can't even see

It took a little time

To get to me

When something goes wrong

I'm the first to admit it

I'm the first to admit it

But the last one to know

When something goes right

Well it's likely to lose me

It's apt to confuse me

It's such an unusual sight

I can't get used to something so right

Something so right

Some people never say the words

I love you

It's not their style

To be so bold

Some people never say those words

I love you

But like a child they're longing

To be told