צפו בקולדפליי מנגנות את "Speed ​​Of Sound"

קולדפליי ביצעו את "Speed ​​Of Sound" במלואו בפעם הראשונה כלהקה מאז 2016. הלהקה הבריטית נמצאת כעת באמצע החלק הצפון אמריקאי של סיבוב ההופעות "Music Of The Spheres", שהחל רשמית מוקדם יותר במאי . קולדפליי ביצעו גרסה מיוחדת לשיר "שיצא כסינגל המוביל מתוך אלבומם "X&Y" משנת 2005, הלהיט הראשון שלהם שהגיע למקום הראשון במצעד עשרת הגדולים בארה"ב. השיר נבנה סביב ריף של פסנתר וגיטרה, והגיע לשיאו לפזמון עמוס בסינתיסייזר. הסולן כריס מרטין ציין כי השיר נכתב לאחר שהלהקה האזינה לזמרת האנגליה קייט בוש.

לאורך השנים כריס מרטין הביע את חוסר רצונו לנגן אותו בהופעה חיה, והודה ש"מעולם לא הצלחנו". למרות שהשיר בוצע אקוסטי או חלקי, ההופעה באל פאסו היא הפעם הראשונה שהלהקה מנגנת את השיר במלואו מזה כמעט עשור.

קולדפליי ינגנו סדרה של הופעות ענק באצטדיונים באוגוסט השנה,זהו המשך סיבוב ההופעות שובר השיאים שלהם "Music Of The Spheres", שהפך לאחרונה לסיבוב ההופעות הרוק הגדול ביותר בכל הזמנים עם רווחים של 945.7 מיליון דולר ומכירת 8.8 מיליון כרטיסים מאז שהחל במרץ 2022. ההופעות זכו לשבחים גם על "קביעת סטנדרט חדש" בכל הנוגע לגישה מודעת לסביבה למוזיקה חיה.

Coldplay "Speed of Sound" – LIVE – El Paso, TX • June 14, 2025