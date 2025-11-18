דיסני+ משתפת בסרטון (טריילר) לאנתולוגיה של הביטלס, הכוללת פרק חדש עם קטעים שלא נראו עד כה. שלושת הפרקים הראשונים של הסדרה הדוקומנטרית, ששודרו לראשונה ב-ITV בבריטניה וב-ABC בארה"ב בשנת 1995, יושקו בפלטפורמה ב-26 בנובמבר. שלושה פרקים נוספים ישוחררו למחרת, ושלושת האחרונים יום לאחר מכן.

שלושת הפרקים הראשונים של הסדרה הדוקומנטרית, ששודרו לראשונה ב-ITV בבריטניה וב-ABC בארה"ב בשנת 1995, יושקו בפלטפורמה ב-26 בנובמבר. שלושה פרקים נוספים ישוחררו למחרת, ושלושת האחרונים יום לאחר מכן.

כפי שהוכרז באוגוסט, כל שמונת חלקי הסדרה הדוקומנטרית מגיעים לדיסני+, יחד עם פרק הבונוס התשיעי. הפרק כולל קטעים שלא נראו כמותם של פול מקרטני, ג'ורג' הריסון ורינגו סטאר, שלושת החברים ששרדו באותה תקופה, עובדים על פרויקט האנתולוגיה בשנות ה-90.

הסדרה כולה מתחילה בימי ילדותם בליברפול, דרכם כלהקה צעירה ולאחר מכן ככוכבים עולמיים. שמונת הפרקים הראשונים בוימו על ידי ג'ף וונפור, בוב סמיטון ומאט לונגפלו, בעוד שכל הפרקים הופקו על ידי מקרטני, סטאר, אוליביה הריסון, שון אונו לנון, ג'ונתן קלייד ומרטין ר. סמית'.

לאורך הסרט התיעודי, שובצו ראיונות עם מקרטני, הריסון וסטאר, כמו גם ראיונות ארכיון עם ג'ון לנון.

ב-Disney+ נמצא גם את ‘The Beatles Collection’ מגוון סרטים וסדרות, כולל Let It Be, Beatles '64 ו-The Beatles: Get Back. אלבום האוסף "Anthology" צפוי לצאת מחדש. ניתן למצוא את מארז שמונה הדיסקים באתר האינטרנט של הלהקה.

מקרטני פרסם כעת ספר על Wings, הלהקה שהקים אחרי הביטלס עם אשתו לינדה. הוא תרם קטע שקט למהדורת ויניל חדשה של אוסף הצדקה נגד בינה מלאכותית, "האם זה מה שאנחנו רוצים?", שעתיד לצאת בהמשך החודש. זה מגיע שבועות לאחר שהצטרף למוזיקאים כמו קייט בוש ואלטון ג'ון בקריאה לראש הממשלה קיר סטארמר להגן על זכויות היוצרים של יצירותיהם בתחום הבינה המלאכותית

צפו בקטע מהסדרה אנתולוגיה המחודשת של הביטלס הכוללת פרקים חדשים שלא נראו

The Beatles Facebook