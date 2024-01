צפו בקליפ בלעדי של קווין מבצעת את We Are The Champions

קווין משתפים בקליפ חדש של 'We Are The Champions' מהסרט החדש שלהם Queen Rock Montreal.

הסרטון יוצא אחרי בכורה של הסרט בלונדון מוקדם יותר השבוע. הוא עבר דיגיטציה (המרה מפורמט לא ממוחשב ןממוחשב) שמדובר בהופעה האגדית של אייקוני הרוק משנת 1981 בפורום מונטריאול בן 18,000 המושבים. הסרטון שוחרר ב-450 בתי קולנוע IMAX.

הסרט הוא בעל סאונד היקפי של 12 ערוצים, תמונות חדות המותאמת להקרנה היקפית ב- IMAX. הלהקה מספקת סט עמוס בקלאסיקות כמו We Will Rock You,

ו 'Somebody To Love', 'Under Pressure', ' Bohemian Rhapsody 'Another One Bites the Dust' ועוד רבים.

"אני לא חושב שממש הבנו את זה בזמנו, אבל הסרט הזה נראה היום כאחת הפסגות הגבוהות ביותר בסיבוב של קווין בימי הזוהר שלה", אומר הגיטריסט בריאן מיי. "הבמאי היה מאוד מרוכז בפרדי מרקורי, ועכשיו זה נראה כצילומים הכי אינטימיים שמצלמת קולנוע תפסה אותו – במלוא כוחו המדהים"

בתקציר הסרט נכתב: "שני המופעים שהתקיימו במונטריאול – 24 ו-25 בנובמבר 1981 – אורגנו במיוחד כדי לצילום סרט קונצרט באורך מלא כדי לתעד כראוי את המופע החי של הלהקה, תוך הדגשה הקלטת הסאונד המתקדמת ביותר.

אחרי שבילתה כמעט שנתיים בדרכים, הקבוצה הייתה מוכנה לאתגר שכזה, והיא הגיעה לשיאה בשני לילות סולד אאוט רצופים, אגדיים".

