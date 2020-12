צפו בקליפ מתוך הסרט התיעודי של הבי ג'יז

בקרוב: הסרט התיעודי The Bee Gees: How You can Mend A Broken Heart מציג את חברי הבי ג'יז מדברים על נקודת המפנה בקריירה שלהם.

הסרט הארוך מציג את עלייתם של האחים גיב.

בין הקטעים: מוריס גיב מדבר על הלהיט 'פאני' (להיות רך באהבה שלי) משנת 1975, ואיך ההרמוניות הקוליות של בארי ורובין גיב היו המפתח להצלחתו. בארי גיב מספר שאלבום האולפן 'Main Course', שיצא באותה השנה, ממנו נלקח הרצועה ההיא, הפך לנקודת מפנה עבור הלהקה.

פרנק מרשל, שביים את הסרט, אמר בעבר: "כמו כל כך הרבה אנשים ברחבי העולם, אהבתי את המוזיקה של הבי ג'יז כל חיי".

מרשל: "אבל רק כשעשיתי את הראיון הראשון שלי עם בארי, לפני כמעט 3 שנים, התחלתי לגלות את האינסטינקטים היצירתיים המוזרים שלהם, את המעלות המוסיקליות שלהם, את ההומור שלהם ואת האחווה והמשפחה שהפכו אותם לכל כך ייחודיים.

בשבילי זה היה כזה כבוד להיות מעורב בסרט הזה ולחגוג את ההשפעה המסיבית שהייתה לבי ג'יז על המוסיקה הפופולרית."

**** את "איך אתה יכול לתקן לב שבור" (How Can You Mend a Broken Heart) הבי ג'יז הוציאו בשנת 1971. הוא נכתב על ידי בארי ורובין גיב, והיה הסינגל הראשון באלבום Trafalgar משנת 1971. זה היה הסינגל הראשון של הלהקה שהגיע למקום הראשון בארה"ב.

