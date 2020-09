צפו: ניק קייב בביצוע ‘Galleon Ship’ מהופעת הסטרימינג ב"ארמון אלכסנדרה"

ניק קייב הציג לראשונה ביצוע של ‘Galleon Ship’ מתוך האלבום ‘Ghosteen’ שיצא ב-2019, שנלקח מההופעה שלו בשידור חי מארמון אלכסנדרה בלונדון. בעקבות שידור המופע מול אולם ריק, יוקרן הסרט Idiot Prayer בנובמבר לבתי קולנוע נבחרים בבריטניה. בהמשך החודש הוא יצא גם דיסק ותקליט.

קייב בתגובה להופעה: “תמיד אהבתי לנגן גרסאות סולו של השירים שלי במופעים כאלה, לזקק אותם לצורות הראשוניות שלהם – עם דגש על המילים. הרגשתי שאני מגלה מחדש את השירים, וזה עורר בי מחשבה להיכנס לאולפן ולהקליט את הגרסאות האלה, כשאמצא זמן".

"בשלב כלשהו – העולם נסגר, סיבוב ההופעות העולמי של The Bad Seeds 2020 נדחה. אולפנים נסגרים. האולמות נסגרים. והעולם נפל לשקט מוזר שמשקף את מה שקורה".

"בתוך השקט הזה התחלתי לחשוב על הרעיון לא רק להקליט את השירים, אלא גם לצלם אותם – וכך התחלנו להרכיב צוות קטן, כולל הצלם הגדול רובי ראיין, מתוך כוונה לצלם ברגע שיהיה אפשרי לחזור לעסקים בדרך כלשהי".

ניק קייב על ההופעות לפני 3 שנים

ניק קייב – ‘Galleon Ship’ באלכסנדרה פאלאס

י

GALLEON SHIP – מילים

If I could sail a galleon ship/ Long lonely rider cross the sky/ Seek out mysteries while you sleep/ And treasure money cannot buy

For you know I see you everywhere/ A servant girl, an empress/ My galleon ship would will fly and fall / Fall and fly and fly and fall/ Deep into your loveliness

And if we rise, my love' Before the daylight comes/ A thousand galleon ships will sail/ Ghostly around the morning sun

For we are not alone it seems/ So many riders in the sky/ With the winds of longing in their sails/ Searching for the other side

And if we rise, my love/ Oh my darling little one/ We’ll stand and watch your galleon ships/ Circle around the morning sun

"יכולתי להפליג בספינה עתיקה / לחצות בודד את השמיים / לחפש תעלומות בזמן שאת ישנה אוצר שכסף לא יכול לקנות/ כי את יודעת שאני רואה אותך בכל מקום / משרתת, קיסרית / הספינה שלי הייתה עפה ונופלת / נופלת ועפה ועפה ונופלת / עמוק לתוך האהבה שלך"