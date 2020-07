צ'רלי דניאלס, "השטן ירד לג'ורג'יה", זמר הקאנטרי המהולל, נפטר בגיל 83

צ'ארלי דניאלס, הזמר והכנר, איש מוזיקת הקאנטרי, המוכר מהלהיט "השטן ירד לג'ורג'יה", "Devil Went Down to Georgia", נפטר בגיל 83.

מי שנכנס להיכל התהילה של מוסיקת הקאנטרי, הלך לעולמו בבית חולים בהרמיטאז' טנסי. בהודעה על מותו נמסר כי לקה בשבץ מוחי 10 שנים אחרי השבץ הראשון. גם אחרי שהושתל לו קוצב לב בשנת 2013, המשיך דניאלס להופיע.

זמר, גיטריסט, כנר, שהחל את דרכו כנגו לווי, שניגן ב"קו הרקיע של נאשוויל" של בוב דילן.

החל משנות השבעים המוקדמות, הוא יצא לדרכים ולהופעות עם להקה של חמישה נגנים שהופיעה 250 הופעות בשנה.

המוזיקה שלו גרמה לעיתים להרמת הרימה גבות בנאשוויל, אחרי השיר “Long Haired Country Boy, שחגג על עישון מריחואנה, אבל בהמשך התרכך ובשנת 2008 הצטרף ל- Grand Ole Opry, המוסד הבלתי מעורער של מוסיקת הקאונטרי בנשוויל.

"השטן ירד לג'ורג'יה" אכן מספר סיפור של השטן שמאתגר ילד , ג'וני שמו, לדו קרב כינורות: אם ג'וני ינגן טוב יותר מאשר השטן – הוא יזכה בכינור זהב, אבל אם הוא יפסיד, השטן יקח את נשמתו. אחרי מופע מבשר רעות של השטן, ג'וני מנגן כמכושף בהשראת שורשיו בדרום העמוק וזוכה בכינור הזהב, כשהשטן מודה בתבוסה.

השיר זה העביר את צ'ארלי דניאלס ולהקתו מתחום מוזיקתהרוק הדרומי לעולם הפופ. השיר היה להיט מס '1 במצעד הקאנטרי, אך גם הגיע למקום השלישי בטבלת ה Hot 100 של הבילבורד. הוא נמכר בלמעלה משלושה מיליון יחידות. בשנים אחרי שיצא השיר, להקת צ'ארלי דניאלס בילתה זמן רב מדי במצעד הרוק-קרוסאובר ופחות במצעדי הקאנטרי, מוסיקה שהתוותה את דרכם וסגנונם.