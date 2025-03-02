צ'רלי XCX זכתה בחמישה פרסי הבריט 2025

צ'רלי XCX היא הזוכה בגדול בפרסי BRIT 2025. טקס חלוקת הפרסים התקיים בארנה O2 בלונדון, בהנחיית הקומיקאי ג'ק ווייטהול בפעם החמישית. היא זכתה ב-5 קטגוריות: אמן השנה, אלבום השנה – Brat, שיר השנה – Guess, אמנית הדאנס, יוצרת השנה.

זה היה לילה גדול גם עבור צ'אפל רואן, שניצחה בקטגוריות "האמנים הבינלאומיים" ו"השירים הבינלאומיים", כשהיא מנצחת את טיילור סוויפט, בילי אייליש וביונסה.

סברינה קרפנטר פתחה את המופע שילוב שירים של“Espresso” ו-"Bed Chem" וקטפה את פרס ההצלחה העולמי המכובד.

סם פנדר זכה בקטגוריית רוק/אלטרנטיבי וביצע את השיר ששמו כשם תקליטו People Watching. אלבומו השלישי שהגיע השבוע למקום הראשון במצעד המכירות הבריטי וקבע שיא של שלוש שנים, עם למעלה מ-100,000 יחידות.

עזרא קולקטיב (Ezra Collective ) קיבל את פרס "להקת השנה". מיילס סמית' אתגר בנאום הזכיה שלו בפרס "הכוכב העולה" את ממשלת בריטניה לעשות יותר למען המקומות העממיים.

להקת הבארוק-פופ The Last Dinner Party ביצעה את "Nothing Matters" וקטפה את האמן החדש הטוב ביותר. כמו סמית', הם השתמשו בנאום שלהם כדי לקדם את המקומות הקטנים בבריטניה.

ריי RAYE זכתה במופע ה-R&B הטוב ביותר, וסטורמזי Stormzy ניצחה בקטגוריית היפ-הופ/גרימה/ראפ

הופעות במהלך הערב: קרפנטר, טדי סווימס, עזרא קולקטיב, סם פנדר, ג'ייד , דה לאסט דינר פארטי ולולה יאנג.

המועמדים והזוכים נבחרו על ידי האקדמיה להצבעה בפרסי BRIT, חבריה מורכבים ממוזיקאים ואנשי תעשייה; הציבור החליט על הזוכים בקטגוריות הז'אנר, כאשר ההצבעה מתבצעת באמצעות קמפיין WhatsApp.



אלבום השנה: Brat של Charli xcx

