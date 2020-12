את אלבום האוסף גיליתי באקראי, בתוך ערמת דיסקים ישנה, שהמתין כאבן שאין לה הופכין להאזנה. 19 שנים אחרי, ואני מוצא את עצמי מקשיב ל – Cuts You Up (ע"ש שירו של פיטר מרפי מהאלבום האלטרנטיב Deep) בעונג ולא מבין איך חמק מתחת לרדאר. אין לי מושג מה גרם לי לפסוח עליו. אני יכול להעריך כי הנחתי אותו בצד משם שמדובר בקאברים, אבל אילו קאברים!

האלבום מוגדר "הקאברים האפלים של השמונים", שזה אומר משהו בין רוק גותי לדת' מטאל. לקחו שיר רוק מלודיים ותפרו להם עיבודי גיטרות וסינתיסייזרים חדשים כדי "לגלותם" מחדש.

למשל: להקת המטאל הגותית הגרמנית Dreadful Shadows הכניסה את שיר הפופ פולק Twist In My Sobriety של הזמרת טניטה טיקרם מ-1988 למנהרות האופל שלה בסגנון רוק גותי, מוסיקת רוק שצמחה מתוך הפוסט פאנק בסוף שנות ה -70 תחילת השמונים (להקות כסוזי והבנשיז, באוהאוס) נחזור בהמשך ל – Dreadful Shadows בגרסה ל – Out Side של דיויד בואי מאלבום הקונספט שלו שיצא ב-1995 – בצליל החובר לכוחות האופל.

להקת Tiamat היא גם סוג של מטאל גותי (או רוק גותי) מסוף שנות השמונים, מחברת את הצליל שלה ל"סימפטיה לשטן" של הרולינג סטונז משנת 1968, מעין סמבת רוק, לצליל דרמטי שמקרב אותו לאופי ה"שטני" שלו.

Atrocity היא היא להקת מטאל גותי/ דת' מטאל גרמנית, שעושה גרסה נפלאה ל – Shout של טירס פור פירס בביצוע קולי שחובר בצורה מהודקת לצליל הגיטרות ומייצר בעיבוד חדש, הכולל כלי מיתר – דרמת מתח חדשה של השיר.

The Gallery להקת רוק אמריקנית לוקחת את The Sun Never Shine On TV של א-אה הנורבגית למחוזות רוק חשמליים חדשים, מבלי לוותר על המלודיה המלהיבה של המקור.

Moonspell להקת רוק מטאל פורטוגזית את Sacred של דפש מוד לדרמת רוק חדשה בהפקת גיטרות מדויקת ובטון נמוך מאיים של הסולן.

עוד להקת רוק גותי/ מטאל גותי גרמנית היא Love Like Blood, ובאוסף הזה יש לה גרסה ל – Seven Seconds, להיט האפרו/ וורלד מיוזיק של ננה צ'רי ויוסו נ'דור מ-1994. העיבוד לגיטרות והשירה מפקיעים לחלוטין את השיר מחלקתו המקורית ומעבירים את מיליוני קילומטרים לארץ הרוק הגותי.

Orphaned Land להקת מטאל מתקדם-מזרחי ישראלית, שנוסדה ב-1991 על ידי קובי פרחי ואורי זילכה הגיעה לאוסף עם גרסה אוריינטאלית אלקטרונית דרמטית ל – Mercy של פרדייז לוסט, להקת מטאל גותי ודום-דת' (דום-דת' גותי) אשר הוקמה ב-1987 בהליפקס, אנגליה, שנמצאת אף היא כאן Walk Away, גרסה קצבית מרהיבה – במקור של סיסטרס אופ מרסי.

ותקשיבו למה שחוללה להקת הדארק רוק Evereve מהמבורג ל"בית השמש העולה" של להקת "החיות". השמש עלתה מחדש על השיר.

זהו אוסף הומוגני נדיר בהומוגניות שלו – עיבודי רוק גותי מטאלי לשירים מצוינים העומדים בזכות עצמם, אבל מתברר שקאבר טוב יכול להפוך יצירה שעומדת בזכות עצמה. אלבום חובה.

1. Twist In My Sobriety – Dreadful Shadows במקור: טניטה טיקרם

2. Sympathy For The Devil – Tiamat – במקור: האבנים המתגלגלות

3. Shout – Atrocity במקור: טירס פור פירס

4. The Sun Never Shine On TV – The Gallery במקור: א-הא

5. Sacred – Moonspell במקור: דפש מוד

6. Out Side – Dreadful Shadows במקור: דיויד בואי

7. Seven Seconds – Love Like Blood במקור: יוסו נ'דור ננה שרי

8. Mercy – Orphaned Land במקור: פרדייז לוסט

9. Walk Away – Paradise Lost במקור: סיסטרס אופ מרסי

10. The House Of The Rising Sun – Evereve במקור: האנימלס

11. Cuts You Up – Subterranean Masquerade במקור: פיטר מרפי

12. Hollowed Be Thy Name (Shallow Be My Grave) – Cradle Of Filth במקור: איירון מיידן

13. Painkillers – Death במקור: ג'ודאס פריסט

14. The Final Countdown – Dispatched במקור: אירופה