קובי אפללו אור מעפר

טרנד שירי האמונה וההתעוררות של זמרים ישראלים לקראת חגי תשרי הפך בשנים האחרונות לא רק לביטוי רוחני, אלא גם לאמצעי שיווקי מובהק. מדובר בשילוב בין תוכן עם ערך תרבותי-דתי עמוק לבין מהלך מיתוגי שמתאים את האמן לרוח התקופה. שירי אמונה בחגי תשרי הם יותר ממוזיקה – הם אסטרטגיה. מדובר במהלך שיווקי רגשי מחושב, שנוגע בנקודה תרבותית עמוקה מאוד בישראליות. האמנים מעניקים לציבור פסקול רוחני לתקופה – ובדרך גם מקדמים את עצמם אל לב הקונצנזוס התרבותי.

במהלך חודש אלול ולקראת ראש השנה ויום כיפור, מתעורר בקרב הציבור הישראלי (גם המסורתי והחילוני) צורך רגשי ורוחני שמחפש חיבור, משמעות, סליחה והתבוננות פנימית. זמרים – גם כאלה שלא מזוהים בהכרח עם סצנת המוזיקה הדתית – מזהים את ההזדמנות להתחבר ללב הקהל באמצעות תוכן שמכיל ערכים של אמונה, תקווה וחיפוש.

אינני חושד בכשרים כשאני שומע את קובי אפללו מסלסל תפילה. קולו היפה וליבו שווים, אבל יש לי בעיה לא רק איתו, אלא עם כל אותם זמרים ש"תופסים גל" בתקופה הזו בשירים עם ניחוח "דתי" כדי לפנות לא רק לקהל הדתי אלא גם לקהלים מסורתיים, חילוניים ואפילו רוחניים שאינם מוגדרים דתית – מה שמרחיב את החשיפה של הזמר. זמר שמוציא שיר אמונה נתפס כ"עמוק", "מכיל", "רגיש" – אלמנטים תדמיתיים שמשפרים את מיצובו התרבותי, גם אם לרגע.

השיר "אור מעפר" הוא דוגמה מובהקת לשילוב בין מוזיקה ישראלית עכשווית לבין תכנים רוחניים ואמוניים – בדיוק בלב הטרנד שדיברנו עליו: המילים "חנני", "ענני", "אל תעזבני" – לקוחות ישירות משפת התפילה והסליחות. המשפט "ממך יבוא עזרי" מהדהד את פסוקי תהילים (קישור ישיר לפרק קכ"א – "עזרי מעם ה' עושה שמיים וארץ"). הביטוי "אין לי אף אחד מלבד שמו אחד" מבטא תפיסת ביטול והתמסרות מוחלטת לאל, במילים פשוטות אך טעונות. השפה פשוטה אך בעלת מטען מקראי ותפילתי – נגישה לקהל רחב, מבלי לוותר על עומק.

בתקופה של אי-ודאות אישית וחברתית (כאוס לאומי, חטופים, שכול ענק, תחילת שנה, מאזן נפשי-רוחני, תחושת עומס או בדידות) – שירים כאלה נותנים קול פנימי רך וכואב, שאמור להרגיע ולנחם. המסר הוא אישי אך אוניברסלי: "לב שבור", "ממכאוביי השכלתי", "עפר אני ואפר" – אלו ביטויים של ענווה, שבירה ותקווה – אידיאלים מרכזיים באווירת הסליחות והתשובה.

קוב אפללו בחר במיליים האלו כדי ליצור תפילה שנשמעת עדכנית, גם באוריינטציה דתית מה שמאפשר לקהל מסורתי, חילוני וצעיר להתחבר בקלות. השירה המסולסלת שלו מעצימה את תחושת הכנות והפשטות.

קובי אפללו אור מעפר

צר הרחבת לי

ממך יבוא עזרי יבוא עזרי

חנני ענני ואל תעזבני אל תעזבני אל תעזבני

כי אין לי אף אחד

לא אין לי אף אחד

אין לי אף אחד מלבד שמו אחד

מכאן מה שיהיה יהיה

מלב שבור עולה דיבור שלם

ממכאוביי השכלתי וממעמקים קראתי

ענני חנני ואל תעזבני אל תעזבני אל תעזבני

כי אין לי אף אחד

לא אין לי אף אחד

אין לי אף אחד מלבד שמו אחד

מכאן מה שיהיה יהיה

מלב שבור עולה דיבור שלם

עפר אני ואפר בעולם אז אל נא תשיבני מלפניך ריקם

