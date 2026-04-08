"ירח סגול” שהלחין ושר קובי אשרת (מילים: שמרית אור) נכתב לפני כ-15 שנה, עוסק במזרח התיכון. זה שיר שאינו צועק, אבל נוגע בכל מה שעבר ועובר על ישראל. השיר בנוי כמו מהדורת חדשות: “יש ידיעות במזרח התיכון על אי־שקט גדול…” – משפט פותח. כל מה שמכירים מהאזור – מלחמות, כיבושים, תנועות ביטחון, גבולות משתנים – הכול מוצג כרעש מתמשך, כמעט מונוטוני.

כלומר: לא אירוע חד־פעמי אלא מצב קבוע. תמיד יש חדשות כאלה. עברו 15 שנה, וכמעט כלום לא השתנה.

שורות מפתח: “הראש לא מבין והלב לא קולט” “מה מכל זה אמת, מהו שקר מושלם” מצד אחד זה עומס מידע, מצד שני – חוסר אמון בתקשורת, בלבול בין אמת לשקר, זה לא רק פוליטי — זה פסיכולוגי: העולם נהיה בלתי ניתן להבנה.

הפתרון אינטימיות, סוג של ברירת מחדל – “יש לנו את שנינו”. במקום לפתור את המזרח התיכון, הדובר בוחר להתכנס פנימה, למצוא יציבות בזוגיות. זו אינה בריחה – זו בחירה: ליצור “בועה” של משמעות בתוך הכאוס.

“הלילה הזה בגלימת כוכביו עוטף את כתפינו…” הלילה כאן הוא מקום מגן, רגע מחוץ לחדשות, זמן שבו אפשר להיות פשוט “אנחנו”. זה כמעט קולנועי כמו סצנה שקטה בתוך סרט מלחמה

“את ואני וירח סגול…” הירח מסמל משהו נצחי (ראה כבר הכול), עדות אילמת להיסטוריה סגול = שילוב של כחול (עצבות, לילה),אדום (תשוקה, חיים) הוא שילוב של כאב ואהבה הירח הסגול הוא עולם מורכב – כמו המציאות עצמה.

המוסיקה – פזמון מלודי אמוציונאלי אולד סקול בלי דרמות גדולות, אין פיקים כמו שאין פתרון דרמטי למציאות, הכול זורם ברוגע כמו קבלה של המצב. המוזיקה עצמה אומרת: החיים ממשיכים למרות הכול. המסר:

אי אפשר לשלוט בעולם, אבל אפשר לבחור איך לחיות בתוכו.

"ירח סגול" אינו דווקא שיר על הכאוס במזרח התיכון אלא על איך לשרוד רגשית בתוך המזרח התיכון, והוא עדיין רלוונטי היום, אולי אפילו יותר.

קובי אשרת ירח סגול

יֵשׁ יְדִיעוֹת בַּמִּזְרָח הַתִּיכוֹן

עַל אִי־שֶׁקֶט גָּדוֹל, עַל תְּנוּעוֹת בִּטָּחוֹן,

עַל עַמִּים נִכְבָּשִׁים, עַל כּוֹבְשִׁים חֲדָשִׁים

שֶׁהֶחְלִיטוּ אֶת כָּל הָעוֹלָם לְהַרְשִׁים

וּבַתֹּהוּ הַזֶּה, כְּשֶׁהַפַּחַד שׁוֹלֵט,

וְהָרֹאשׁ לֹא מֵבִין וְהַלֵּב לֹא קוֹלֵט

יֵשׁ לָנוּ אֶת שְׁנֵינוּ.

יֵשׁ יְדִיעוֹת בַּמִּזְרָח הַתִּיכוֹן

עַל שִׁנּוּי כִּוּוּנִים בְּזִרְמֵי הָרוּחוֹת

עַל קוֹלוֹת תּוֹסְסִים, עַל כּוֹחוֹת מוּטָסִים

עַל גְּבוּלוֹת שֶׁלְּאוֹר הַיּוֹם נֶאֱנָסִים.

וּבַתֹּהוּ הַזֶּה כְּשֶׁהַפַּחַד סוֹבֵב

וְהָרֹאשׁ לֹא רוֹצֶה וְהַלֵּב מְסָרֵב

יֵשׁ לָנוּ אֶת שְׁנֵינוּ.

אַתְּ וַאֲנִי וְיָרֵחַ סָגוֹל

שֶׁרָאָה כְּבָר הַכֹּל וְשָׁמַע כְּבָר הַכֹּל

וְהַלַּיְלָה הַזֶּה בִּגְלִימַת כּוֹכָבָיו

עוֹטֵף אֶת כְּתֵפֵינוּ כָּל זְמַן שֶׁנֶּאֱהַב

אַתְּ וַאֲנִי וְיָרֵחַ סָגוֹל

חַבְּקִי אוֹתִי חָזָק, נַשְּׁקִי אוֹתִי בְּלִי קוֹל

כָּל הַלַּיְלָה.

יֵשׁ יְדִיעוֹת בַּמִּזְרָח הַתִּיכוֹן

שֶׁחֶלְקָן מְדוּיָּק וְחֶלְקָן לֹא נָכוֹן

אַתְּ וַאֲנִי, לֹא נֵדַע לְעוֹלָם

מָה מִכֹּל זֶה אֱמֶת, מַהוּ שֶׁקֶר מֻשְׁלָם

וּבַתֹּהוּ הַזֶּה כְּשֶׁהַפַּחַד שׁוֹלֵט

וְהָרֹאשׁ לֹא מֵבִין וְהַלֵּב לֹא קוֹלֵט,

יֵשׁ לָנוּ אֶת שְׁנֵינוּ.

אַתְּ וַאֲנִי וְיָרֵחַ סָגוֹל

שֶׁרָאָה כְּבָר הַכֹּל וְשָׁמַע כְּבָר הַכֹּל

וְהַלַּיְלָה הַזֶּה בִּגְלִימַת כּוֹכָבָיו

עוֹטֵף אֶת כְּתֵפֵינוּ כָּל זְמַן שֶׁנֶּאֱהַב

אַתְּ וַאֲנִי וְיָרֵחַ סָגוֹל

חַבְּקִי אוֹתִי חָזָק, נַשְּׁקִי אוֹתִי בְּלִי קוֹל,

כָּל הַלַּיְלָה.

צילום סטילס: אסף פינקוביץ

