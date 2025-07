קווין The Show Must Go On

השיר שנכתב בעיקר על ידי בריאן מיי, יצא 6 שבועות לפני מותו של פרדי מרקיורי (נובמבר 1991). הוא הפך לסמל לא רק עבור מעריצי קווין, אלא לכל מי שמתמודד עם מחלות סופניות, כאב נפשי, ותחושת סוף.. רבים רואים בו פואמה אישית של אומץ: שיר על אדם שיודע שהוא עומד למות – ובכל זאת בוחר לא לוותר על מי שהוא. במובנים רבים, זה מכתב פרידה אמנותי – שיר שמתמודד בגלוי עם המוות הקרב ובא

“Inside my heart is breaking / My makeup may be flaking / But my smile still stays on” – אכן מבחוץ זו המסכה של הפרפורמר: מבפנים -למרות סבל פיזית ונפשית, מרקיורי ממשיך "לחייך", לשיר, לשדר ביטחון – התגלמות הביטוי “the show must go on”. השיר כולו עוסק בפער בין החוץ לפנים, בין הבמה לבין הסבל האישי. “I’ll top the bill / I’ll overkill / I have to find the will to carry on”. פרדי מראה שהוא לא ייעלם בכאב, אלא יסיים את חייו כשהוא עדיין במרכז הבמה.. זהו שיר גבורה שקטה – הרצון למצוא משמעות ותשוקה גם כאשר הגוף בוגד.

הפתיחה היא בצליל מלנכולי, אפל – כמעט כמו פתיחה של אופרה טראגית. עם התקדמות השיר, מגיעים שיאים דרמטיים בסולו הגיטרה והווקאליות, מה שמקנה תחושת עלייה מעל הסבל. הווקאליות של פרדי עוצמתית במיוחד – למרות שבריאותו התדרדרה, הוא הקליט את השירה הזו בכוחות על-אנושיים כמעט. בריאן מיי סיפר שהוא שאל את פרדי אם יצליח לבצע את זה, ופרדי השיב: "I'll do it, darling" – ואז ביצע את השיר בשלמותו.

*** ההצגה חייבת להימשך, אבל מבחינת מעריצים רבים של קווין, הסיפור של הלהקה הסתיים ב- 1991. גם אני לא האמנתי שיכול להיות מחליף לסולן פרדי מרקורי – לא רציתי לשמוע קווין עם סולן אחר. גם אחרי We Are The Champions בסיום המופע הספקטקולרי בפארק, נשארתי עם קווין של פרדי מרקורי, אבל בהמשך הצדעתי לגרסת קווין ואדם למברט, שהגיעה להופעה בפארק הירקון בספטמבר 2016. אחרי מרקורי – זה היה המיטב שניתן להוציא מהמוסיקה של קווין.

עוד לפני כן, 12 שנה אחרי מותו של פרדי מרקורי, התאחדו שלושת חברי הלהקה (בריאן מיי, רוג'ר טיילור, ג'ון דיקון) בפריז להופעה בפתיחת הבלט A Ballet for Life, שנכתב בהשראת מאבקו של מרקורי במחלת האיידס. לביצוע השיר The Show Must Go On, שמרקורי כתב, כאשר כבר ידע כי סופו קרב. את מקומו של מרקורי מילא אלטון ג'ון בביצוע מרטיט.

בריאן מיי, הגיטריסט של קווין אמר בראיון: ,אני יודע שזה לא נשמע כל כך יפה, אבל באותו ערב החלטתי לא להתרפק על העבר ולהמשיך. אלטון ג'ון אמר לחברי קווין: "אתם דומים למכונית מדהימה שחונה במוסך – אבל ללא נהג". באותו ערב היה זה אלטון שלקח את המכונית לסיבוב.

בעוד בריאן מיי ורוג'ר טיילור רצו להחיות את קווין, מבחינת נגן הבס ג'ון דיקון, הערב בפריז היה האקורד האחרון בחברותו בלהקה. הוא אפילו לא הגיע להשתתף בטקס לכבוד הכנסת "קווין" להיכל התהילה של הרוק ב-2001.

את השיר כתב בריאן מאי כאשר פרדי מרקורי גסס מאיידס. השיר נכלל ב – Innuendo, האלבום הרשמי האחרון של מרקורי עם קווין, וכאשר הוא יצא, מעט מאוד אנשים ידעו שהוא חולה. השיר על הצורך להמשיך הלאה ולהוציא את המיטב מהחיים בזמן שאתה עדיין יכול ליהנות מהם. זו היתה תגובה על המצב המחמיר של מרקורי ומצד אחר – היחס שלו לחיים. מיי ציין את אומץ ליבו המדהים בסרט הדוקומנטרי "ימי חיינו". "הוא מעולם לא גנח, היה לו כוח מדהים ושלווה".

השיר היה האחרון באלבום Innuendo. חברי הלהקה סברו שכך יש לסיים את האלבום האחרון של קווין בו מרקורי עדיין בריא מספיק כדי לבצע אותו לפני מותו. מרקורי עוד הספיק לבצע אז מספיק הקלטות כדי לספק ללהקה עם חומר לאלבום שלאחר מותו Made In Heaven שיצא ב – 1999

קווין The Show Must Go On

Empty spaces, what are we living for

Abandoned places, I guess we know the score

On and on, does anybody know what we are looking for

Another hero, another mindless crime

Behind the curtain, in the pantomime

Hold the line, does anybody want to take it anymore

The show must go on

The show must go on, yeah

Inside my heart is breaking

My make-up may be flaking

But my smile still stays on

Whatever happens, I'll leave it all to chance

Another heartache, another failed romance

On and on, does anybody know what we are living for?

I guess I'm learning (I'm learning learning learning)

I must be warmer now

I'll soon be turning (turning turning turning)

Round the corner now

Outside the dawn is breaking

But inside in the dark I'm aching to be free

The show must go on

The show must go on, yeah yeah

Ooh, inside my heart is breaking

My make-up may be flaking

But my smile still stays on

Yeah yeah, whoa wo oh oh

My soul is painted like the wings of butterflies

Fairy tales of yesterday will grow but never die

I can fly, my friends

The show must go on (go on, go on, go on) yeah yeah

The show must go on (go on, go on, go on)

I'll face it with a grin

I'm never giving in

On, with the show

Ooh, I'll top the bill, I'll overkill

I have to find the will to carry on

On with the show

On with the show

The show, the show must go on

Go on, go on, go on, go on, go on

Go on, go on, go on, go on, go on

Go on, go on, go on, go on, go on

Go on, go on, go on, go on, go on

Go on, go on

