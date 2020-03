השיר מתוך האלבום A Night at the Opera נכתב והושר על ידי פרדי מרקורי. הוא הפך כמעט מיד לחביב המעריצים של קווין ונוגן כמעט בכל קונצרט של הלהקה. את השיר המקורי ביצע פרדי מרקורי בפסנתר והצטרף אליו בריאן מיי בנגינת גיטרה ונבל. השיר עבר עיבוד מאוחר יותר לגיטרת 12 מיתרים לצורך הופעות חיות. בשיר ניכרת השפעת נגינת הפסנתר הקלאסית בהשפעתם של שופן.

Love Of My Life הפך אהוב ופופולרי במיוחד בדרום אמריקה. אחד הרגעים המרגשים בביצועו – באיצטדיון וומבלי בלונדון 1986. לעיתים קרובות מרקורי היה מפסיק לשיר, ומאפשר לקהל להמשיך (כפי שניתן לראות באוסף "Live in Rio" שלהם).

השיר מתאר מצוקתו של אדם שננטש על ידי אהובתו. שבור הלב מרגיש, שהאהבה שנלקחה ממנו משפיעה עליו הרבה יותר מאשר על אהובתו, ומפציר בה, "תביאי את האהבה הביתה אלי כי את לא יודעת מה משמעותה עבורי".

השיר הזה נכתב על ידי פרדי לאהובתו מרי אוסטין. כשנפרד ממנה לאחר שגילה לה שהוא דו מיני, ועדיין לא רצה לאבד את אהבתה. למרות ששניהם עברו למערכות יחסים רומנטיות אחרות, הם נשארו חברים למשך שארית חייו. הוא השאיר לה כמעט את כל הונו ואת ביתו, וכינה אותה "אשתי הידועה בציבור וידידה אמיתית אחת."

מאז מותו של מרקורי ב -1991, בריאן מיי, הגיטריסט של "קווין" שר את השיר בהופעות חיות לעיתים קרובות, ועורר התרגשות. גם לביצועים שלו הצטרף ההמון בשירה נרגשת.

בריאן מיי במדיסון סקוור גרדן – Love Of My Life

Love of my life, you've hurt me

You've broken my heart and now you leave me

Love of my life, can't you see?

Bring it back, bring it back

Don't take it away from me, because you don't know

What it means to me

Love of my life, don't leave me

You've taken my love, you now desert me

Love of my life, can't you see?

Bring it back, bring it back (back)

Don't take it away from me

Because you don't know

What it means to me

You will remember

When this is blown over

And everything's all by the way

When I grow older

I will be there at your side to remind you

How I still love you (I still love you)

Hurry back, hurry back

Please bring it back home to me

Because you don't know what it means to me

Love of my life

Love of my life

Ooh, Ooh

Writer/s: Freddie Mercury

Queen - Love Of My Life

