קולדפליי אוהבים או שונאים?

ישראלים התנפלו על ההופעה האחרונה של קולדפליי באתונה. שלמו במיטב כספם על טיסות כדי לראות את הלהקה בפעולה. איך תסבירו את העובדה, שאנשים מתביישים להודות, שהם אוהבים את קולדפליי?

עברו קצת יותר מ-24 שנה מאז הלהיט הרשמי הראשון של קולדפליי – Shiver, במרץ 2000 – והלהקה הראתה סימני האטה בזמן האחרון. כריס מרטין הודיע במפתיע כי הלהקה תחדל להקליט ב-2025. זה אומר פירוקה?

בראיון ל-BBC, רדיו 2, כריס מרטין ציין ש-Coldplay תתלה את הגיטרות ב-2025, שנה שתציין רבע מאה מאז יציאת האלבום הראשון שלהם, Parachutes, שיצא בשנת 2000. בינתיים, החבורה מופיעה.

עד היום לקולדפליי הישג נדיר של 24 להיטים מובילים בטופ 40, כולל 18 בטופ 10 זו הזדמנות להיזכר בגדולים ביותר שלהם.

פרשנות: היחס לקולדפליי לאורך דרכה אמביוולנטי. רבים טוענים אפילו שקולדפליי אינה 'להקת רוק'. או לפחות לא מה שחובבי רוק טהורים מחשיבים כרוק. אני חושב שקולדפליי הם הרבה יותר מלהקת רוק, בלי להיכנס להגדרות. בעולם מלא במוזיקת ​​פופ פשטנית ושטנית, קולדפליי נשארה מגדלור של אור בקו הזה שבין רוק לפופ. אז מה אם קל מאוד להקשיב למוסיקה הזו?

אכן: חידה בעיני מדוע אוהבים לשנוא את קולדפליי. האם יש מי שמוכן לספק סיבות אמיתיות ונימוקים משכנעים. אגב, אם הולכים על נתוני מכירה – הויכוח ממש מיותר. האלבום השני שלהם מכר 14 מיליון תקליטים ברחבי העולם. אני לא יכול לחשוב על להקות רבות שהצליחו עד כדי כך עם האלבום השני שלהן, רוב האלבומים השניים לרוב נמכרו פחות מהראשונים.

מדוע מטורפים עליה?

שנאה כלפי להקות או אמנים מצליחים כמו קולדפליי היא תופעה מורכבת ולעיתים קרובות נובעת משילוב של כמה סיבות תרבותיות, מוזיקליות ואישיות.. קולדפליי היא להקה מאוד מצליחה מסחרית, ומעמד זה יכול לעורר קנאה או תחושת התנגדות. עבור חלק מהאנשים, הפופולריות הרחבה שלהם עשויה להיתפס כעדות לכך שהם מכוונים למיינסטרים ומשווקים את המוזיקה שלהם למכנה המשותף הנמוך ביותר, במקום לשמור על אותנטיות מוזיקלית.

המוסיקה של הלהקה נחשבת כ"בטוחה" ולא מחדשת, ולעיתים קרובות מתוארת כ”רכה” או “רדודה”. יש שרואים את קולדפליי כחלק ממכונה שיווקית שמוכרת תדמית “בטוחה” של להקה עולמית ידידותית לקהל הרחב. זה יכול ליצור התנגדות בקרב אלו שמעדיפים אמנים שהם נתפסים כיותר עצמאיים או פחות מונעים על ידי שיווק מסחרי.

יש שמרגישים שקולדפליי ממחזרים את אותו הצליל שוב ושוב באלבומים שלהם, מבלי לחדש או לנסות כיוונים מוזיקליים חדשים. זה יכול להוביל לתחושה של מיצוי ושעמום בקרב חלק מהמאזינים.

כדאי להבהיר: מוזיקה היא חוויה מאוד אישית וסובייקטיבית. מה שאדם אחד אוהב, אחר יכול לשנוא. קולדפליי נמצאים במרכז הספקטרום המוזיקלי, ומכיוון שהם כל כך נגישים לכל כך הרבה אנשים, הם גם נחשפים לביקורת נרחבת מכל צדדי הספקטרום.

האהבה ללהקת קולדפליי (Coldplay) יכולה לנבוע ממגוון רחב של סיבות, ביניהן מוזיקליות, רגשיות ותרבותיות. הנה כמה מהסיבות המרכזיות לכך:

1. מלודיה וקצב: המוזיקה של קולדפליי מתאפיינת במלודיות קליטות, עיבודים עשירים וקצב סוחף. השירים שלהם מכילים אלמנטים המשלבים רוק, פופ, אלקטרוניקה ואפילו רמזים למוזיקה קלאסית, מה שמאפשר להם לפנות למגוון רחב של קהלים.

2. מילים ונושאים: השירים של קולדפליי נוגעים בנושאים אוניברסליים כמו אהבה, תקווה, אובדן ושינוי. המילים של כריס מרטין נוגעות לרבים ומספקות תחושת חיבור ואמפתיה. יש להם גם שירים עם מסרים פוליטיים או חברתיים.

3. ביצועים חיים: קולדפליי ידועים בהופעותיהם המרשימות והמרגשות. הם משקיעים רבות בהפקות שלהם, כולל תאורה, אפקטים חזותיים והתקשרות עם הקהל, מה שיוצר חוויה ייחודית ומעוררת השראה. הלהקה הזו השתפרה לאורך דרכה – הופעות תוססות, אנרגטיות ואמיתיות. ארבעה נגנים מעולים שחותרים לשלמות, , ויותר מכך יש ביניהם כימיה לא תיאמן, שמציתה את הקהל. שירים כמו "Fix You" ו-"Every Teardrop is a Waterfall" סוחפים את ההמונים.

4. חדשנות וגיוון מוזיקלי: לאורך השנים, קולדפליי התנסו בסגנונות מוזיקליים שונים והתפתחו באופן מתמיד. הם הוציאו אלבומים עם גישות מגוונות, מבלדות רוק ועד מוזיקת דאנס אלקטרונית, שמרעננים את השמע שלהם ומושכים קהל חדש.

5. תדמית וגישה אישית: חברי הלהקה, ובמיוחד הסולן כריס מרטין, ידועים בגישה צנועה וחיובית. הם נתפסים כאנשים נגישים ואמיתיים, ומרבים לדבר על נושאים חברתיים וסביבתיים, מה שמגביר את החיבור עם המעריצים.

6. קליפים ויזואליים: קולדפליי השקיעו רבות בקליפים יצירתיים ומרשימים מבחינה ויזואלית, שתורמים לעומק החוויה המוזיקלית.

בזכות כל אלו ועוד, קולדפליי הצליחו ליצור קשר עמוק ומשמעותי עם הקהל שלהם ולהישאר פופולריים במשך עשרות שנים.

קולדפליי אינה החדשנית ביותר, אינה האלטרנטיבית ביותר, אבל היא מסוג הלהקות שעושות את מה שהן עושות טוב יותר מהרבה להקות. מישהו אמר שהם חיים בצל "רדיוהד" ו-"U2". מצד שני: השנאה לחבורה אינה הגיונית. אנשים מצפים מהם להיות מי שהם לא, ומי שהם מעולם לא היו.

קולדפליי אוהבים או שונאים? Yellow מאלבום הבכורה Parachutes שנת 2000 מקום 4 בבריטניה.

In My Place (2002) מקום שני בבריטניה מהאלבום השני A Rush of Blood to the Head

Fix You (2005)

Fix You נכתב על ידי הסולן כריס מרטין עבור אשתו דאז גווינת' פאלטרו לאחר מות אביה. אבל השיר עדיין מלהיב קהל עצום:112.6 מיליון סטרימינג מאז החלו ההקלטות ב-2014, כולל 9.5 מיליון מהשנה בלבד.

Viva La Vida (2008)

השיר הראשון של קולדפליי שהגיע למקום הראשון אחרי תשעה להיטי טופ 10

Paradise (2011) ל – Paradise לקח זמן כדי להפוך לנאמבר וואן השני של קולדפליי בשבוע העשירי שלו בדירוג.

Princess Of China (2011)

ריהאנה אהבה את שיתוף פעולה, ושניהם ביצעו את השיר בטקס הסיום של המשחקים הפראלימפיים באותה שנה בלונדון, ועזרו לו להגיע למקום הרביעי.

Hymn for the Weekend (2016)

אם כבר מדברים על משתפי פעולה, יש כאן אורחת מאוד מיוחדת שמופיעה כאן ללא קרדיט – ביונסה. המחווה סייעה לשיר להפוך להיט ענק בתחילת 2016, שבעה חודשים בטופ 40. יש לשיר מאגר הסטרימינג השני בגודלו מכל שיר של קולדפליי, עם 150.6 מיליון השמעות, וגם 302,000 הורדות – מקום חמישי בבריטניה בכל הזמנים.

Something Just Like This (2017)

שיתוף הפעולה הפופי הזה עם הצמד האמריקאי The Chainsmokers הפך אחד השירים היותר מצליחים של קולדפליי עם 201 מיליון סטרימינג ו-320,000 הורדות וכמות מכירות משולבת של קצת יותר משני מיליון. לאחר הופעה בטקס פרסי BRIT לשנת 2017, השיר עלה במצעד הסינגלים הרשמי והגיע לשיא במקום השני.

Coldplay – Adventure Of A Lifetime

השיר יצא ב-6 בנובמבר 2015 כסינגל המוביל מתוך אלבום האולפן השביעי שלהם, A Head Full of Dreams. הוא הגיע למקום השביעי במצעד הסינגלים הבריטי

t

The Scientist

השיר יצא בתור הסינגל השני מתוך אלבום האולפן השני של הלהקה, A Rush of Blood to the Head משנץ 2002. השיר מספר על הרצון של האדם לאהוב ולהתנצל.

A Sky Full Of Stars

השיר יצא ב-2014 כסינגל השני מאלבומם השישי Ghost Stories. הלהקה כתבה והפיקה את השיר יחד עם אביצ'י.

Magic

מאלבום האולפן השישי, Ghost Stories (2014). הוא נכתב והופיק על ידי חברי הלהקה גאי ברימן, ג'וני בקלנד, וויל צ'מפיון, כריס מרטין, בסיוע פול אפוורת'.



Clocks

השיר נכתב והולחן cשיתוף פעולה בין כל חברי הלהקה לאלבומם השני, A Rush of Blood to the Head משנת 2003. קיימים מספר רמיקסים לרצועה, וריף הפסנתר שלו זכה לדגימה נרחבת.



Christmas Lights

השיר יצא ב- 2010, כסינגל להורדה דיגיטלית.לפי הסולן כריס מרטין, הוא נכתב בדצמבר 2008.הוא סיפר, שבבוקר לאחר שהחל לעבוד על הסינגל, הוא ביצע קטע מהשיר (שעדיין נמצא בתהליך) עבור העיתונאי סטיב קרופט במהלך ראיון לתוכנית 60 דקות.



Every Teardrop is a Waterfall

השיר שוחרר כסינגל המוביל לאלבום האולפן החמישי שלהם Mylo Xyloto ב- ביוני 2011. הרצועה מכילה אלמנטים מהשיר "I Go to Rio" משנת 1976 שנכתב על ידי פיטר אלן ואדריאן אנדרסון. מקום 6 במצעד הבריטי.



Speed Of Sound

השיר נכתב על ידי כל חברי הלהקה עבור אלבום האולפן השלישי שלהם, X&Y (2005). השיר בנוי סביב פסנתר, ריף גיטרה וצליל סינתיסייזר כבד.



Charlie Brown

השיר הוא הסינגל השלישי מתוך אלבום האולפן החמישי שלהם Mylo Xyloto



Trouble

מתוך אלבום הבכורה Parachutes (2000). הלהקה כתבה והפיקה אותו יחד עם מפיק התקליטים הבריטי קן נלסון. העיבוד של השיר בנוי סביב הפסנתר האקוסטי. הוא יצא ב- 23 באוקטובר 2000 כסינגל השלישי של האלבום, הגיע למקום ה-10 במצעד הסינגלים הבריטי . למרות ש"Trouble" לא הצליח להגיע למצעד בארה"ב, עיתונות המוזיקה בארה"ב שיבחה אותו.

Up & Up

קולדפליי בקליפ שביימו הישראלים וניה היימן וגל מוג'ה מתוך אלבום האולפן השביעי, A Head Full of Dreams (2015)



קולדפליי פייסבוק