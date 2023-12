קולולם Like a Prayer

החיים הם תעלומה/ כולם חייבים לעמוד לבד/ אני שומע אותך קורא בשמי/ וזה מרגיש כמו בבית

כשאתה קורא בשמי זה כמו תפילה קטנה/ אני כורע על הברכיים, אני רוצה לקחת אותך לשם

לפרויקט המוסיקלי הבינלאומי להשבת החטופים מעזה בחרו קולולם שיר של מדונה. הם צודקים: המטרה מקדשת את האמצעים. להיט של מדונה עשוי לקדם את הפרויקט יותר מכל שיר ישראלי. קולולם מחברים אנשים לביצוע שיר אחד ביחד. הם חרטו על דגלם ליצר מהרמוניה מוזיקלית הרמוניה אנושית. הובילו אירועים בו מוסלמים, נוצרים ויהודים שרים יחד ומוכיחים שמוזיקה ממיסה חומות ומגשרת בין פערים

דרך אהבה וקבלת השונה.

המוטו של הסטארט-אפ הזה – השיר הוא האמצעי, ההון הוא אנושי, הביצוע ההמוני מחבר קולות ולבבות. קחו את הקאבר הזה ל – Like a Prayer. הוא הזכיר את העיבוד למקהלת גוספל בשיר המקורי. את השיר לפרויקט בחרה תמר פורטי, שאיבדה את אחיה ניר, במסיבת השלום של נובה. כמעריצה של מדונה, היא מצאה נחמה במילים של השיר להעלות את המודעות למצב בני הערובה.

"Like A Prayer" היה השיר הראשון של אמן גדול כמו מדונה ששימש לפרסומת לפני ששוחרר לחנויות או לתחנות רדיו. ההפקה נולדה על רקע התחממות מלחמות הקולה. פפסי החתימה את מדונה על עסקה של 5 מיליון דולר, שכללה פרסומת בת שתי דקות שתציג את השיר הזה לראשונה. במקור סוכנות הפרסום של פפסי BBDO, קידמה את הפרסומת ב- "Make A Wish", והראתה את מדונה צופה בגרסה של עצמה ועורכת ריקודי רחוב צוהלים. השיר הגיע למקומות הראשונים במצעדים של ארה" ובריטניה ב-1989.

במקום ליצור סרטון שהיה הרחבה של הפרסומת, מדונה "חטפה" את השיר ליצור קליפ חדש: במקום ילדה בת 8 במסיבת יום הולדת, אנחנו רואים את מדונה עדה לפשע אכזרי ומוצאת מחסה בכנסייה. היא חולקת נשיקה בין-גזעית, ורוקדת מול צלבים בוערים. כצפוי, קבוצות דתיות זעמו, כאשר "איגוד המשפחה האמריקאי" (American Family Association) והותיקן גינו את הקליפ. פפסי, שעמדה בפני חרם, התנתקה ממדונה ולא שידרה שוב את הפרסומת.

מדונה ו-MTV היו הזוכים הגדולים כאן. מדונה הראתה שהאמנות שלה חשובה יותר מכספם של שוכרי שרותיה המסחריים. פפסי קיבלה את השיר ליום אחד, אבל MTV (תמיד מעוז של מדונה), קיבלה את המשך הריצה עם השיר והפיקה תועלת מהמחלוקת שנוצרה סביב השיר, כשצופים רבים ביקשו לראות על מה המהומה.

לא בטוח שקוללם התעניינו ב"הסטוריה" של השיר., אבל הביצוע ההמוני הזה "ניצל" לחלוטין את השיר לטובת המסר והשליחות.

**** הסרטון של קולולם הופק בשיתוף תיאטרון "הקאמרי" ומטה משפחות החטופים והנעדרים כדי להעלות את המודעות

למצב בני הערובה ברחבי העולם..

***** קולולם פועלים ב 7 שנים האחרונות בכדי לחבר בין אנשים מקהילות, עמים ותרבויות שונות. מעל מליון אנשים כבר לקחו חלק ביותר מ 700 ארועי קולולם מסביב לעולם. קליפים של הארועים צברו יותר מ 180 מליון צפיות

ומצאו את דרכם למנהיגים גלובליים, משפיעים חברתיים מכל העולם

קולולם Like a Prayer במאי: יאיר תמיר

מדונה Like A Prayer

Life is a mystery/ Everyone must stand alone/ I hear you call my name/ And it feels like home

When you call my name it's like a little prayer/ I'm down on my knees, I wanna take you there

In the midnight hour I can feel your power/ Just like a prayer, you know I'll take you there

I hear your voice

It's like an angel sighing

I have no choice, I hear your voice

Feels like flying

I close my eyes

Oh God, I think I'm falling

Out of the sky, I close my eyes

Heaven help me

When you call my name it's like a little prayer

I'm down on my knees, I wanna take you there

In the midnight hour I can feel your power

Just like a prayer, you know I'll take you there

Like a child

You whisper softly to me

You're in control just like a child

Now I'm dancing

It's like a dream

No end and no beginning

You're here with me, it's like a dream

Let the choir sing

When you call my name it's like a little prayer

I'm down on my knees, I wanna take you there

In the midnight hour I can feel your power

Just like a prayer, you know I'll take you there

When you call my name it's like a little prayer

I'm down on my knees, I wanna take you there

In the midnight hour I can feel a power

Just like a prayer you know I'll take you there

Life is a mystery/ Everyone must stand alone

I hear you call my name/ And it feels like home

Just like a prayer/ Your voice can take me there

Just like a muse to me/ You are a mystery/ Just like a dream

You are not what you seem/ Just like a prayer

No choice, your voice can take me there

Just like a prayer, I'll take you there/ It's like a dream to me

Just like a prayer, I'll take you there (I'll take you there)

It's like a dream to me (oh)

Just like a prayer, I'll take you there (I'll take you there)

It's like a dream to me (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Just like a prayer, I'll take you there (oh)/ It's like a dream to me

Just like a prayer/ Your voice can take me there

Just like a muse to me/ You are a mystery

Just like a dream/ You are not what you seem

Just like a prayer/ No choice, your voice can take me there

Just like a prayer/ Your voice can take me there

Just like a muse to me/ You are a mystery

Just like a dream/ You are not what you seem/ Just like a prayer

No choice, your voice can take me there/ Your voice can take me there

Like a prayer

(It's like a prayer)/ (It's like a prayer)

(Your voice can take me there)

(It's like a prayer)/ (It's like a prayer)

(Your voice can take me there)

(It's like a prayer)

