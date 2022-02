בתמונת העטיפה נראה דמיס רוסוס צעיר במלמעלה מארבעים שנה. השנים שחלפו לא החלידו את רוב שיריו. לא עבר זמנו. הוא אפילו ביטל לפני שנה וחצי שתי הופעות בישראל. לרוכשי כרטיסים לא הוחזר הכסף עד היום. לא ברור במי האשם – האמרגן המקומי שנעלם, או רוסוס עצמו. השאלה היא: האם הטעם המר שנותר, ירחיק את מעריציו (הרבים בישראל) מהאוסף האולטימטיבי החדש.

האוסף מכיל רשימת להיטים ארוכה ואטרקטיבית מקריירת הסולו המפוארת לצד כמה מלהיטיה הגדולים של "אפרודיטה'ס צ'יילד" Aphrodite’s Child, להקתו הראשונה של דמיס רוסוס בשנות השישים, קטעים מיוחדים כמו פרשנות מיוחדת ל'קונצ'רטו דה ארנחואז', שיר הנושא מפסקול 'מרכבות האש' של ונגליס, חברו מ- Aphrodite’s Child ושיר נדיר שהוקלט באיטלקית לפסטיבל סן רמו, שנכלל באוסף כקטע בונוס.

להיטי ענק: "גשם ודמעות", "סוף העולם", "אביב, קיץ, חורף וסתיו", "איטס פייב או'קלוק", Forever And Ever גם – We Shall Dance, My Only Fascination.

איפה אנחנו? בפינת הנוסטלגיה – בעיקר. כלומר אוסף למתרפקים על להיטי עם פופ אמצע הדרך של המוסיקאי היווני. את מי רוסוס מעניין היום? רוסוס מעולם לא ירד מרשימת המבוקשים. סיבות? לזמר היווני, יליד מצרים (1946) קול קטיפה אופראי גבוה דרמטי ורגשני גבוה נדיר של מאהב נואש. יש לו טונות רגש לחלק עם המאזין. נדמה לי שרוסוס תמיד הגזים בבכיינות הרומנטית שלו, אבל רשימת ה-35 מראה שהיו לו המון להיטים שמתאימים במדויק למשבצת הנוסטלגיה. יש משהו בקול הזה שמעורר געגוע.

למי זה מכוון? לאוהבים הותיקים – יש כמעט הכל. קהל חדש? – יש מן הסתם במה להתאהב. לאוהבי יוונית? לכו על Velvet Mornings עם ה"טריקי-טריקי מאנאמו". גם ב- My Friend the Wind וב – Lovely Sunny Day וב – White Sails נושבות רוחות יווניות. הבוזוקי בפתיחת – My Reason. אבל לא בשביל מוסיקה יוונית וגם לא בשביל "רוק מתקדם" מגיעים לרוסו, אלא בשביל הרומנטי הזה, המתקתק-מלנכולי-וסנטימנטלי הזה.

דמיס רוסוס נפטר בגיל 68

Forever And Ever



דיסק 1

Forever And Ever, My Friend The Wind, Goodbye My Love Goodbye, Velvet Mornings, Rain And Tears *, Lost In A Dream, It's Five O'Clock *, We Shall Dance, My Reason, My Only Fascination, Lovely Lady Of Arcadia, Marlène, So Dreamy, Someday Somewhere, Such A Funny Night, Race To The End, Bonus Track: Quando L'Amore Diventa Poesia *



דיסק 2

Rebecca, Spring, Summer, Winter And Fall *, Lovely Sunny Day, When I Am A Kid, White Sails, From Souvenirs To Souvenirs, Mary Was An Only Child, I Want To Live, Shadows, Perdoname, Marie Jolie *, Rêverie, Sing An Ode To Love, With You, Follow Me (Adagio Movement Of The Concierto De Aranjuez), Ainsi Soit-Il, She Came Up From The North, End Of The World *