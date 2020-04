כשאתה צעיר, ממש קשה לדמיין שהחיים יעברו ללא טראומות. קונן גריי מתראיין על כך למגזיני נוער. יש לו סיפור, יש לו אלבום בכורה. כילד, הוא מספר, לא האמין שיגיע למשהו. או לפחות לחיות חיים שאין בהם רק התמודדות עם כאב. באלבום מנסה קונן להראות איך הוא, בגיל 21, תופס את העולם. "אני מדבר הרבה על חברי ואנשים שפגשתי בהופעות בשנה האחרונה. אני לא האדם הכי מגניב, אבל האלבום משקף את ההשלמה שאני מוזר ושאני לא צריך להיות אף אחד אחר. זו גם הזדמנות לעודד אחרים לחבק את מי שהם ולא להתנצל על כך" ולשחרר הכנות את תחושות הבדידות והכאב שלהם בלי להסתיר זעם פנימי.

"Comfort Crowd” הפותח הוא שיר העוסק בהכרה בצורך בחברים כדי להתגבר על רגשות רעים. ב – "Wish You Were Sober" קונאן גריי מבקש ממי שנמצא לידו שיאמר כי הוא יאמר לו מילים אהבה טובות – לא כשהוא נמצא תחת השפעת אלכוהול. "מניאק" הוא שיר ליחסים שאחרי פירוק המוקדש לאקסים פסיכוטיים.

Checkmate במקצב רוקנ'רול נוצר בהשראת האקסים של גריי ש"שיחקו עם ליבו", מה שגרם לגריי לרצות לנקום בהם, לתת להם מט. בסרטון של השיר, גריי מנסה להשיג נקמה מטהרת להעביר אותם לאי שומם כדי להרעיבם עד מוות. "החתך שדמם תמיד" הוא "בלדה שברון לב מלודרמטית" על אדם שממשיך לשבור את ליבו של גריי למרות שהוא מנסה להירפא.

בן ה-21 (בלבד) הצליח לארוז את האהבות הנוסטלגיות, התאוות, הפחדים והניצחון של בני גילו לסערת פופ של 30 דקות. יש לו כל מה שכוכב פופ צריך, בעיקר כריזמה, ומוסיקה מתקתקה-מלנכולית נגישה. אוסף של שירים קליטים, הרמוניות גדולות, שמקורן ברגש גולמי אותנטי, שהיתרגם לשירי פופ מהסוג שמבהירים מדוע הוא כבר נחשב לאייקון של 2020.

Comfort Crowd

Wish You Were Sober

Maniac

(Online Love)

Checkmate

The Cut That Always Bleeds

Fight or Flight

Affluenza

(Can We Be Friends?)

Heather

Little League

The Story

Conan Gray - Kid Crow

דירוג: