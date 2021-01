The Flaming Lips העלו זוג הופעות ייחודיות באוקלהומה, כאשר הלהקה וגם הקהל נמצאים בתוך כדורים מתנפחים.

כל מופע הכיל 100 בועות, עד שלושה אנשים בכל אחת, כשהלהקה נמצאת בתוך הקפסולות שלה.

הקונספט הגיע מהסולן, וויין קוין, שגם בעיתים רגילות מרבה לגלגל את עצמו אל הקהל בכדור בועה ענק שקוף (זורבול) במהלך הופעות הלהקה.

לקראת ההפעות דיבר על השיטה החדשה להופעות בימי קורונה: "ההופעות בטוחות יותר מללכת למכולת".

בתוך כל בועה היה רמקול בתדר גבוה, כמו גם בקבוק מים, מאוורר המופעל על ידי סוללה, מגבת ושלט "אני חייב ללכת להשתין / חם כאן".

אם הבועה התחממה מדי, הוזרם לתוכה אוויר קר באמצעות מפוח עלים. מי שנזקקו לשירותים, לוו על ידי צוות המקום לאחר שהרכיבו מסכה ויצאו מחוץ לפקעת.

ויין קוין: "זה אירוע מאוד מוגבל ומשונה, אבל המוזרות שלו היא שמאפשרת הנאה מקונצרט מסוג שונה וגם שמירה על בריאות המשתתפים. אני חושב שזה קצת הנורמלי החדש".

הלהקה ביצעה קלאסיקות כולל Do You Realize, She Don't Use Jelly ו- Race For The Prize לצד קטעים מאלבום American Head שיצא בשנה שעברה, גם קאבר ל – True Love Will Find You in the End של דניאל ג'ונסטון.

