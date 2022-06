קונצרט המחווה לבוב דילן במדיסון סקוור גארדן 1992

ב – 1992, כמעט כולם חשבו שבוב דילן עשה את שלו. בקולומביה רקורדס חשבו אחרת וערכו מסיבת 30 שנה לכבוד הפייטן. המחווה העוצמתית הזו סיפקה את הניצוץ לבערה מחודשת, והדגישה את כוחם של השירים של דילן. שילוב של עמיתים (ניל יאנג, ג'ורג' הריסון), חברים (ג'וני קאש, רוג'ר מקגין, טום פטי) וזמרים עולים (טרייסי צ'פמן, אדי ודר של פרל ג'אם ומייק מק'קרידי) פירשו מחדש את קטלוג הלהיטים העצום של דילן באופן המתאים למלך רוק. המפגן הזה הפך תבנית למופעי מחווה עתידיים, אבל אף אחד מהם לא דמה לעוצמה של זה.

האלבום שהוקלט ב-16 באוקטובר 1992, במדיסון סקוור גארדן בניו יורק, מכיל את רוב הקונצרט, בו השתתפו אמנים רבים שביצעו שירים קלאסיים של דילן, לפני שהסתיים בשלושה שירים של דילן עצמו.

בוב דילן תמיד היה כותב שירים הרבה יותר טוב מאשר פרפורמר והביצועים שלו כאן הם דוגמאות טובות ללילה רע עבורו. מה שעושה את האוסף הזה כל כך טוב הם הפרשנויות הקלאסיות לשיריו של אמנים גדולים באמת, כאלו שלא תשמעו בשום מקום אחר. הגרסה של קלפטון ל-Don't Think Twice, It's All Right מדהימה לחלוטין. זו בהחלט הדרך שבה השיר הזה היה אמור להישמע. רגע קלאסי נוסף הוא הגרסה של אדי ודר ומייק מקרידי ל-Masters of War. ודר מוציא את הכעס שבוב כנראה חש כשכתב את השיר. כמובן שגם כריסי היינד, ג'וני וינטר וטום פטי מדהימים.

My Back Pages – Bob Dylan The 30th Anniversary Concert Celebration

George Harrison – If Not For You (Bob Dylan's 30th Anniversary Concert – 1992)

The Band – Bob Dylan's 30th Anniversary Concert Celebration

Eric Clapton – Don't Think Twice, It's All Right

