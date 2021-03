השיר מתוך Tea For The Tillerman (1970) הוא שיחה בין אב לבנו: האב מייעץ לבנו להישאר בבית, להתיישב ולמצוא חברה, כי זו הדרך לאושר. אחרי הכל זו הדרך שהצליחה לו. הבן, לעומת זאת, מרגיש מתוסכל מכיוון שאביו לא מתאמץ אפילו לשמוע/ להבין אותו.

קט סטיבנס/ יוסף איסלם המציא את הסיפור, אך יחסיו עם אביו שלו, סטברוס ג'ורג'יו, השפיעו על השיר. אביו היה בעל מסעדה בלונדון, וקט (סטיב ג'ורג'יו במקור) עבד שם כמלצר עד שחתם על חוזה תקליטים בגיל 17. סטברוס האב קיווה שבנו יצטרף לעסק המשפחתי.

סטיבנס: "הוא ניהל מסעדה ואני הייתי כוכב פופ, אז לא הלכתי בדרך שהוא הציב. לא היה בינינו שום אנטגוניזם. אהבתי אותו והוא אהב אותי. השיר הוא עדות לפערים זה מול זה, במיוחד בגיל ובמסורות. למסורות יש השפעה רבה על חיינו, ולפעמים אתה צריך לצאת משם." סטיבנס סטה שוב מדרך חינוכו בשנת 1977, כאשר דחה את הנצרות והפך למוסלמי, בשם יוסוף איסלאם.

פער הדורות בשיר נכתב ע"י סטיבנס מנקודת מבטם של אב ובנו במשפחה רוסית במהלך המהפכה הרוסית (1917-1923). הבן רוצה להצטרף למהפכה, אך אביו רוצה שיישאר בבית ויעבוד בחווה. לשיר יש מבנה יוצא דופן מאוד, נשמע כמספר במחזמר. אין מקהלה, אבל החלק של הבן מושר בקול רם יותר. הדיאלוג הוא טריק לירי מעניין כאשר האב והבן מביעים נקודות מבט שונות על המצב.

קט סטיבנס Father And Son

קט סטיבנס Father And Son ב- Festival de Viña בצ'ילה

It's not time to make a change/ Just relax, take it easy

You're still young, that's your fault/ There's so much you have to know

Find a girl, settle down / If you want you can marry

Look at me, I am old, but I'm happy

I was once like you are now, and I know that it's not easy

To be calm when you've found something going on

But take your time, think a lot / Why, think of everything you've got

For you will still be here tomorrow, but your dreams may not

How can I try to explain, when I do he turns away again

It's always been the same, same old story

From the moment I could talk I was ordered to listen

Now there's a way and I know that I have to go away

I know I have to go

It's not time to make a change/ Just sit down, take it slowly

You're still young, that's your fault/ There's so much you have to go through

Find a girl, settle down/ If you want you can marry/ Look at me, I am old, but I'm happy

All the times that I cried, keeping all the things I knew inside,

It's hard, but it's harder to ignore it

If they were right, I'd agree, but it's them you know not me

Now there's a way and I know that I have to go away

I know I have to go

Writer/s: Yusuf Islam

