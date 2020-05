בוא נתכסח, אומרת קייטי פרי למשת"פ הראפר העונה לשם Juicy J. אני יודעת שרצית לבוא אלי, אבל דיר באלק. תיזהר. אני מסוגלת לכל. תהפוך אותי לאלת האהבה שלך. האחת והיחידה שלך, אל תעשה ממני האויב שלך. הראפר Juicy J (ג'ורדן מייקל יוסטון), חושב שהיא חתיכת חיה. She eats your heart out כמו ג'פרי דאהמר (רוצח סדרתי אכזר שרצח 17 גברים) מצד שני הוא מודה שהיא יכולה להיות היפהפייה הנרדמת שלו ושהיא יכולה להיות רכבת השדים שלו. אכלתם את הטקסט? מה חשוב, אם אכלתם – לבריאות. אגב, פרי עצמה הופתעה מהצלחת השיר, שמסתער על עשרת הראשונים בכל מצעד אפשרי וכובש כל רחבה.

בספורט או בפוליטיקה "סוס שחור" הוא מתמודד שלא נלקח בחשבון, הנוטל את ההובלה. זה בטח אינו המקרה של קייטי פרי. פרי היא יצרנית סדרתית של להיטי טופ טן, והשיר הזה הוא במהות אחד כזה, למרות שאינו להיט אופייני של פרי, במבנה, בקצב ובמלודיה, אבל זה מה שעושה אותו אחר, הגם שהשימוש באלמנטים של ראפ בשיר פופ אינם שיא המקוריות. מצד שני, הבחורה נועזת ומעזה, ומתברר שההימור שלה על ראפ הצדיק את עצמו. המוסיקה בין ראפ לטראפ. הקליפ בין הנמנה 15 הסרטונים הנצפיים ביותר ב – YouTube. יש בו תפאורה מצרית, בה קייטי מגלמת את "קטי פטרה" – גרסתה למלכה המצרית, קליאופטרה.

Dark Horse מכר 13.2 מיליון יחידות והיה השיר הנמכר ביותר בשנת 2014. הקליפ המצליח שימש לפרסומת לפפסי.

Oh, no.

[Juicy J:]

Yeah

Ya'll know what it is

Katy Perry

Juicy J, aha.

Let's rage

[Katy Perry:]

I knew you were

You were gonna come to me

And here you are

But you better choose carefully

‘Cause I, I'm capable of anything

Of anything and everything

Make me your Aphrodite

Make me your one and only

Don't make me your enemy, your enemy, your enemy

Katy Perry – Dark Horse feat Juicy J

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: