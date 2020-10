סופרלטיבים: "אמנית אמנות-הפופ", "גאון יצירתי". הגרדיאן הבריטי: "The queen of art-pop"

להגדירה? לא פשוט: מתוקה-מרירה, תיאטרלית, רומנטית, ארצית ושמיימית, חושנית ומתוחכמת.

השפעות: המוסיקה העממית אירית שאימה האזינה לה, הרוק המתקדם שאחיה הגדולים האזינו לו כנערים, ופופ ידידותי לרדיו כמו של אלטון ג'ון. לספרות יש גם השפעה חשובה – בוש השיקה את הקריירה שלה בפרשנות מוזיקלית ל"גבהים Wuthering" של אמילי ברונטה – יחד עם המיסטיקה והקתוליות של נעוריה. שיאים: היא היית הזמרת יוצרת הראשונה שהגיעה פעמיים לראש המצעד הבריטי. בשירים מתוך האלבום The Kick Inside.

הסגנון המוסיקלי האקלקטי והניסיוני של בוש, הטקסטים הלא שגרתיים והנושאים הספרותיים השפיעו על מגוון רחב של אמנים.

קייט בוש התגלתה על ידי דיוויד גילמור, הגיטריסט של פינק פלויד , והוחתמה על ידי EMI בגיל 16. כעבור שנתיים, ב-1978 הוציאה את אלבום הבכורה שלה, The Kick Inside , ובמהלך העשור הבא היא הוציאה אלבומים שנחשבים יצירות מופת של אמנות הרוק כמו Hounds of Love ו- The Dreaming שנוצרו על הסינתיסייזר שלה – Fairlight Synthesizer.

תפוקת יצירתה החלה לרדת החל מ – Red Shoes מ -1993, אך היא הבליחה מדי פעם עם מוסיקה מיוחדת כמו, ובמיוחד Aerial משנת 2005.

כמו שארתה פרנקלין היא אמנית על לחובבי מוסיקת הנשמה, קייט בוש היא אבן בוחן לאמנות-הפופ נשית.

אלבומים

The Kick Inside 1978

Lionheart 1978

Never for Ever 1980

The Dreaming 1982

Hounds of Love 1985

The Sensual World 1989

The Red Shoes 1993

Aerial 2005

Director's Cut 2011

Kate Bush – The Man with the Child in His Eyes