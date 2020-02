"אוהיו" הוא סינגל חדש שיכלל במהדורת הדלוקס הקרובה של קינג פרינסס (בשמה המקורי Mikaela Straus) מאלבום הבכורה שלה Cheap Queen. השיר בוצע לראשונה בסיבוב ההופעות שלה ב-2018, שקידם את האי.פי. Make My Bed. השיר הוא על נערה שלמדה בקולג' באוהיו. קינג פרינסס תוהה אם היא עדיין חושבת בכל פעם שהיא חוזרת הביתה על ההפסקות בבית הספר עם בן הזוג דאז, גם על כל המקומות שבהם הם בילו יחד. היא מרגישה תחושת אובדן וריקנות. געגוע למה שהיה פעם, עכשיו שהכל נעלם. פרינסס מתייחסת כיצד התהילה שלה וההצלחה אינם משתווים לתחושות שמעוררים היחסים ההם.

בלדת הרוק שנפתחת בצליל אקוסטי הטון אפלולי מדוכדך ומספרת את הסיפור טיפין טיפין, הופכת במעבר דרמטי לרוק גראנג' סוער, מכוסח וטעון. בקליפ שצולם בהופעה, קינג פרינסס משתוללת, ובסיום השיר מסירה חזיה. אין ספק: קינג פרינסס מספקת כיום את אחת מהצגות הרוק הטובות ביותר בעיר ובעולם. נוכחותה הבימתית מזכירה אייקוני רוק כמו ג'ניס ג'ופלין. היא חוזרת לייצג רוק של שחרור, חופש מיני, ובהופעות היא משחקת את התפקיד בצורה כה טובה, שהקהל נכנס לטרוף.

;

How's it been in Ohio, babe?/ Do you think about me/ When you're going home?

'Cause I've been getting rich/ But everything I love is broke/ So what's good?/ Is it me or is it you?

Are you getting what you need?/ Is it hard to roll a J without me laying by your knees?

'Cause I've been getting paid/ But my best girl ain't next to me

So what's good?/ Is it me or is it you?/ So what's good?/ Is it me or is it you?

Cause when I think about it/ Oh, you're all I wanna do/ So what's good?/ Is it me or is it you?

Call here and I'll/ Show you what I like about it/ I don't know what's best for me babe

But come here and I'll/ Show you what I like about it/ I don't know where you'll be baby

Come here and I'll/ Show you what I like about it

Oh, so is it me or is it you?/ So is it me or is it you, baby?/ Is it me or is it you?

Call here/ And I'll show you what I like about it/ Well, is it me or is it you?

So is it me or is it you, baby?/ Is it me or is it you, babe?

That was a good one

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: