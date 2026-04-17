קלאנאד הלהיטים הגדולים

מי שלא מכיר את הלהקה האירית הזו (שמתבססת על משפחת Brennan) , הנה אוסף מאז שנות השמונים שיעשה את העבודה. קלאנאד (השם הגאלי ל"משפחה") היא מה שנקרא להקת ה"ניו-אייג'" של המוסיקה הקלטית, קו סגנוני שמוליך בין מוסיקה עממית לפופ. קצת קשה לדבר על ה"להיטים הגדולים" של הלהקה, כי לא מדובר ב"אבבא" של האירים, אבל יש כאן לפחות ארבעה די מוכרים – הנושא מ"משחקו של הארי", "עכשיו זה כאן", "במשך תקופת החיים", "משהו להאמין בו".

אחריהאוסף של "Rogha" ב-1997 שכלל 19 שירים מתוך ארבעה אלבומים של הלהקה. אוסף הזה מכיל – 7 קטעים שנכללים גם ב- "Rogha, חלקו מושר באנגלית. הוא יותר אקוסטי פיור קלטי, ומתבסס על הרמוניות קוליות יפהפיות.

השירים (מהאלבומים Magical Ring", "Legend", "Macalla", "Sirius) משקפים יותר מהאוספים הקודמים את הקונספט הקלטי-אמביינטי של החבורה הזו. הצליל הוא ניו-אייג' אירי אקזוטי בשילוב הרמוניות וקצבים, בגישה לסאונד. הזמרת מיירה ברנאן אינה זמרת מהממת, אבל האולפן הופך את הטונים שלה להיפנוטים. ככלל, בין אם זו גאלית או אנגלית, המוסיקה המצויינת היא מיסטית, חלומית משהו, מסורת אירית שפוגשת את הפופ באמצע הדרך. קלאנאד מעניקה את הטאץ' המודרני. הסאונד אקוסטי, חליל מלודי, קול וגיטרה סולידית משגרים את תוגת האירים. יפה.

