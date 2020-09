שירי שנות החמישים-שישים

בשנות ה-60 קליף ריצ'ארד היה התשובה של בריטניה לאלביס פרסלי. ב – 1963 הופיע לראשונה בישראל בקולנוע תל-אביב. הופעה נוספת ב – 1988 הייתה במסגרת חגיגות ה-40 למדינה הופעה נוספת היתה ב-2013 בהיכל הספורט בת"א. הוא ייצג פעמיים את בריטניה באירוויזיון: עם Congratulations בשנת 1968 ועם Power to all our friends ב – 1973. קליף ריצ'ארד היה אליל הפופ-רוק הראשון שקיבל ממלכת אנגליה את תואר האבירות.

למעלה מחמישה עשורים של קריירה עברו מאז הסינגל הראשון . Move It בהמשך יגיעו The Young Ones, Livin’ Doll, Bachelor Boy, Congratulations, Summer Holiday, Lucky Lips, When the Girl in Your Arms – רובם להיטי מקום ראשון בבריטניה, חלקם בליווי להקתו The Shadows , עימה שב והופיע בפעם האחרונה בשנת 2009.

Move It משנת 1958,

נחשב ללהיט הרוקנ'רול הבריטי הראשון. ג'ון לנון אמר "לפני קליף ו – Move It לא היה שום דבר." הוא נכתב על ידי ידידו של קליף ריצ'רד איאן סאמוול, שהיה גיטריסט בלהקת הליווי של ריצ'רד The Drifters (מאוחר יותר The Shadows). הוא כתב את השיר בזמן שנסע באוטובוס לונדוני מספר 715, בדרך לביתו של קליף בצ'שנט לחזרה. השיר הזה נבחר כצד ב 'ל" "Schoolboy Crush " לשיר של בובי הלמס. כאשר המפיק ג 'ק גוד שמע את זה, הוא התעקש שקליף יבצע בתוכנית הטלוויזיה שלו דווקא את Move It. התוצאה: השיר הגיע למקום השני במצעד הבריטי באותם ימים לצד "Stupid Cupid" של קוני פרנסיס והציב את קליף כתשובה הבריטית לאלביס פרסלי. ריצ'ארד אימץ לזמן מסוים את הדימוי של אלביס כולל צורת העמידה על הבמה, אבל בפועל הוא היה זמר הפופ המצליח ביותר בבריטניה משך שש העשורים הבאים.

Living Doll משנת 1959

השיר הגיע מפסקול Serious Charge, שהיה סרט הבכורה של קליף ריצ'רד. הוא נכתב על ידי ליונל בארט שכתב גם את המחזמר "אוליבר" לווסט אנד ולברודווי. השיר נכתב במקור כשיר רוק, אבל ברוס וולש, אחד מנגני להקת הדריפטרס, הציע קצב איטי יותר כמו שיר קאנטרי. הוא חשב שכך הוא ייקלט טוב יותר. הוא צדק: זה היה הסינגל הנמכר ביותר של 1959 בבריטניה. שישה שבועות במקום הראשון ונמכר ביותר ממיליון עותקים.

Travellin' Light 1959

להקת הליווי של קליף ריצ'ארד הופכת מ"דריפטרס" ל"שדוז". השינוי – למנוע בלבול עם הלהקה האמריקאית שנקראה בשם הזה. כמו כל הסינגלים הראשונים של ריצ'ארד בסוף החמישים – גם השיר הזה היה אפטמפו בהשפעת הרוקנ'רול שסחף את אמריקה והעולם. השיר בילה חמישה שבועות בראש המצעד הבריטי. "Dynamite" צד ב' של הסינגל הצליח אף הוא במצעד הבריטי.

Please Don't Tease 1960

השיר נכתב על ידי הגיטריסט של הצלליות ברוס וולש יחד עם פיט צ'סטר. כדי להחליט על הוצאתו של השיר כסינגל, חברת התקליטים של ריצ'רד גייסה פאנל של בני נוער להקשיב ולהצביע על מבחר של שירים שלו שלא יצאו לאור."Please Don't Tease" זכה בהצבעה. נושא השיר דדוף. מבקש מנערתו לא לעבוד עליו: You love me like a hurricane/ Then you start to freeze.

I Love You 1960

להיט מקום רביעי של ריצ'ארד והשדוז, שנכתב ע"י הגיטריסט ברוס וולש, שבועיים במקום הראשון במהלך נובמבר 1960.

Your love means more to me than/ All the apples hanging on a tree and/ Like those apples, our love will grow because I -/ I love you

When The Girls In Your Arms 1961

השיר יצא ב-1961, כשקליף היה בן 21. "כאשר הנערה בזרועותיך/ היא הנערה בלבבך/ יש לך הכל", שר קליף. יוצרי השיר, סיד טפר ורוי בנט כתבו לקליף 15 שירים. השיר, שהגיע למקום השלישי בריטניה ולמקום הראשון באוסטרליה ובאירלנד, שימש לקידום סרטו של קליף The Young One. היאנג נשאר יאנג, וזה עושה טוב משהו לראות שקליף נראה טוב, שר ממש בסדר, מלא חיים וחיוכים בגיל 73.

The Young Ones 1962

הסינגל השני של קליף ריצ'ארד שנמכר בלמעלה ממיליון עותקים והרביעי שהגיע למקום הראשון במצעד. הוא נכתב ע"י סיד טפר ורוי בנט, צמד האמריקאים שכתבו גם את When The Girls In Your Arms. זה גם היה שיר הנושא מסרט הביכורים של קליף. השיר שהה במצעד הבריטי 21 שבועות.

Bachelor Boy , Next Time, Summer Holiday 1963

להגיד על בחור – אתה תישאר "רווק" בגיל 16? נו, זה מה שאבא אמר לו, והוא לא ישכח עד סוף ימיו. מנהרת הזמן. נוסעים אחורה ל-1962. השיר יצא בחודש נובמבר. הקול – קולו המתקתק שלקליף ריצ'ארד, אז בן 22. "Bachelor Boy" יצא כצד ב' של השיר "The Next Time". שני השירים התפרסמו ב-1963 במחזמר "חופשת קיץ" Summer Holiday , שמינף את הקריירה של ריצ'ארד בצורה משמעותית. השיר נכתב ע"י ריצ'ארד עצמו וגיטריסט להקת השדוז, ברוס וולש. למרבית האירוניה – נבואה שהגשימה את עצמה. קליף ריצ'ארד מעולם לא התחתן. במשך כמעט 56 שנה המשכנו להתרפק על הפופ הרומנטי הזה, שליחו לא נס.

Bachelor Boy

Next Time

Summer Holiday

On The Beach

החל מסוף נובמבר 1963 ועד תחילת 1964 קליף ריצ'ארד ו"הצלליות" שהו באיים הקנריים לצלם את הסרט Wonderful Life, השיר "על החוף"הוקלט ב-5 בנובמבר 1963 באולפני אבי רוד עבור הסרט ויצא כסינגל זמון קצר לפני הבכורה שב -2 ביולי 1964 והגיע למקום ה-7 במצעד הבריטי. הטקסט תאם את הפשטות הקלילה של של שירי ריצ'ארד: I can think of nothing better/ Than dancing on the beach/ See a girl, you can go and get her/ Your troubles will be out of reach





The Minute Before You're Gone 1965



זה היה השיר הראשון של קליף ריצ'ארד ללא להקת השדוז שהגיע למקום הראשון. למרות שהשיר הגיע למקום הראשון בבריטניה, הוא לא יצא בארה"ב, מה שהכעיס את ריצ'ארד. הוא אמר בראיון ב-2008. "באותו זמן, הביטלס המריאו בארצות הברית, ולכל שיר שהגיע למקום הראשון בבריטניה, היתה מובטחת הצלחה של טופ פייב. חשבתי שהשיר הזה הוא הזדמנות גדולה לפריצה בשוק האמריקני, אבל חברת התקליטים האמריקנית חשבה, שהשיר אינו מתאים לשוק שלהם, הלו, מה לא היה בסדר בשיר? הרי הוא הגיע למקום הראשון בארצות רבות".

Visions 1966

ריצ'ארד סיפר על השיר הזה בראיון בנובמבר 2008: "הוא יצא בתקופה שבה השתחררתי מאלביס וניסיתי למצוא את הקול שלי, במקום לנסות להישמע כמוהו. היה סגנון שירה מעודן בלי שהתאמץ, ואני ניסיתי ללמוד ממנו. בשר הזה הצלחתי.

Congratulations 1968

האיחולים לא הושיעו. הניסיון הראשון של ריצ'ארד לזכות בתחרות האירוויזיון כנציג בריטניה נחל כישלון. קליף ריצ'ארד הגדול לא הצליח להביא את בריטניה למקום הראשון באירוויזיון עם השיר הזה, ועוד במגרש הביתי שלו, בלונדון. ריצ'ארד הפסיד באפריל 1968 את התחרות, שנערכה באלברט הול בלונדון, לספרדיה מסייל (Massiel) ולשיר שמעטים זוכרים אותו – La La La, שנעלם כלעומת שבא. העיתונים בבריטניה טענו אז כי ההצבעה הייתה קונספירציה של ארצות אחדות נגד בריטניה…

זה ממש לא פגע בריצ'ארד עצמו. הלהיט הגדול שנשאר מהתחרות היה Congratulations. קליף הקליט את הסינגל (ה-41 שהוציא) בגרסאות שונות בצרפתית, בספרדית ובגרמנית. השיר הגיע למכירות של מיליון עותקים בתקופה קצרה ונחשב עד היום ללהיט הגדול שלו מחוץ לבריטניה.

השיר נכתב ע"י ביל מרטין ופיל קולטר, מי שכתבו לסנדי שאו את Puppet On a String, השיר שזיכה את בריטניה שנה לפני כן (1967) בבכורת האירוויזיון ובזכות לארח את התחרות. Congratulations כל כך אהוב בבריטניה, שהוא נבחר לשיר החתונה של הנסיך צ'ארלס וליידי דיאנה ב-1981.