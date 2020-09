אם סיקסטיז לנצח – זה השיר הזה (California Dreamin) . קליפורניה של "האמהות והאהבות" ממשיכה לחלום כבר 47 שנה. בראיון שנתנה ב-2002, סיפרה מישל פיליפס, חברת להקת "האמהות והאבות", כי השיר נולד בחורף קר מאד בניו-יורק של 1963. היא הייתה אז נשואה טרייה לג'ון פיליפס. הקור עורר בה געגועים למקום שממנו הגיעה – לונג ביץ' בקליפורניה שטופת השמש. ג'ון שכתב בלילות, הציג לה באחד הבקרים את הגרסה הראשונה לשיר שכתב בהשראת געגועיה הביתה. הגרסה השנייה של השיר הושפעה מביקור שעשה הזוג בקתדרלת פטריק הקדוש בניו-יורק… מהטקסט של השיר משתמע, שג'ון לא "השתגע" מהביקור בכנסיה. הוא אף סיפר למישל על סלידתו מדת וכמרים.

"האמהות והאבות" החליטו להקליט את השיר בעצמם. הסולו הופקד בידי דני דוארטי Denny Doherty. התוצאה הייתה מרשימה. חברת התקליטים Dunhill Records החליטה להוציא את השיר כסינגל ראשון של הלהקה.

"האמהות והאבות" The Mamas & The Papas הוקמה ב-1964 בניו-יורק. (ז'אנרים: פופ, פולק רוק, פסיכודלי) על הרכבה נמנו ג'ון פיליפס (נ. 1935) מאמא קס אליוט – בשמה המקורי אלן נעמי כהן (נ. 1941), דני דוארטי (נ. 1941), מישל פיליפס (נ. 1945)

"האמהות והאבות" The Mamas & The Papas היא מהלהקות האמריקניות היחידות ששמרו על הצלחתן לאורך הפלישה הבריטית של הביטלס (להקה נוספת שעשתה זאת הייתה הלהקה האמריקנית נערי החוף) הלהקה הקליטה והופיעה משנת 1965 ועד 1968, הוציאה 5 אלבומים. עשרה משיריה נכנסו כסינגלים למצעדי המכירות. "קליפורניה חולמת" הגיע למקום הרביעי בארה"ב ולתשיעי בבריטניה. ב-1968 התפרקה הלהקה, והתאחדה מחדש בהמשך לכמה אירועים, עד מותה של מאמה קס אליוט ב-1974 כתוצאה מהתקף לב שיוחס להרגלי האכילה הקשים שלה.

California Dreamin קליפורניה חולמת

All the leaves are brown/ All the leaves are brown/ And the sky is grey/ And the sky is grey/ I've been for a walk/ I've been for a walk/ On a winter's day/ On a winter's day/ I'd be safe and warm/ I'd be safe and warm/ If I was in L.A./ If I was in L.A./ California dreamin/ California dreamin/ On such a winter's day// Stopped into a church/ I passed along the way/ Well, I got down on my knees/ Got down on my knees/ And I pretend to pray/ I pretend to pray/ You know the preacher locked the door/ Preacher locked the door/ He knows I'm gonna stay/ Knows I'm gonna stay/ California dreamin/ California dreamin/ On such a winter's day// All the leaves are brown/ All the leaves are brown/ And the sky is grey/ And the sky is grey/ I've been for a walk/ On a winter's day/ On a winter's day/ If I didn't tell her/ If I didn't tell her/ I could leave today/ I could leave today/ California dreamin/ California dreamin/ On such a winter's day/ California dreaming/ On such a winter's day/ California dreaming/ On such a winter's day