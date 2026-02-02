קנדריק למאר הוא הזוכה הגדול בטקס פרסי הגראמי לשנת 2026

קנדריק למאר היה הזוכה הגדול בטקס פרסי הגראמי לשנת 2026, כשגרף בסך הכול חמישה פסלונים.. למאר הגיע לערב עם מספר המועמדויות הגבוה ביותר – תשע – ויצא ממנו עם פרס הקלטת השנה על שיתוף הפעולה שלו עם SZA בשיר “Luther”, וכן עם כל ארבעת הפרסים בקטגוריות הראפ, בזכות אלבומו השישי “GNX”. תשע המועמדויות שלו הציבו אותו שני מקומות לפני ליידי גאגא, ג’ק אנטונוף והמפיק סירקוט, שלכל אחד מהם היו שבע מועמדויות.

זוכים בולטים נוספים היו באד באני, שזכה בפרס אלבום השנה על “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, בילי אייליש, שקטפה את פרס שיר השנה על “Wildflower”, ואוליביה דין, שזכתה בפרס היוקרתי אמן/ית חדש/ה הטוב/ה ביותר. זה היה גם ערב של מחאה פוליטית משמעותית: באד באני נשא נאום חריף נגד רשות ההגירה (ICE) מעל הבמה, ואייליש ודין היו בין האמנים שניצלו את הבמה כדי להביע התנגדות לממשל טראמפ.

