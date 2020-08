"אותו שיר ישן, רק טיפת מים באוקיינוס אין-סופי/ כולנו מתפוררים לאדמה למרות שאנחנו מסרבים לראות/ אבק ברוח"

את השיר כתב גיטריסט להקת הרוק קנזס קרי ליברן Kerry Livgren, אחרי שקרא ספר שירה של אינדיאנים. השורה שצדה אתת עיניו הייתה – "For All We Are Is Dust In The Wind". כיוון המחשבה – מה ערך יש להצלחה, לעניינים חומריים מול המציאות הזו.

"קנזס" הייתה אז, שנת 1977, בתקופה טובה, עשתה הרבה כסף, אבל לליברן היה קטע של התפכחות, בלי קשר לרכוש והישגים. ליברן סיפר כי בשעת כתיבת השיר הוא לא חשב על סגנון להקתו (קנזס). הלהקה עבדה אז עך האלבום Point of Know Return, והמפיק ג'ף גליקסמן חיפש אצל חברי הלהקה שירים נוספים. ליברן השמיע את השיר לחבריו, לא לפני שהזהיר אותם, שהם כנראה לא יאהבו אותו. להפתעתו הם התעקשו להקליטו.

השיר הפך אחד הלהיטים הגדולים בתודות הפופ. ליברן גילה, כי השיר הוא אינו מייצג את טעמיו המוסיקליים.

זה היה השיר האקוסטי הראשון של קנזס, שהתאים לז'אנרים שונים – כפופ וקאונטרי. קנזס הוציאה 7 אלבומים מ-1974 ועד 1980. בגלגוליה השונים הופיעה עד 2012.

I close my eyes, only for a moment, and the moment's gone

All my dreams pass before my eyes, a curiosity

Dust in the wind

All they are is dust in the wind

Same old song, just a drop of water in an endless sea

All we do crumbles to the ground though we refuse to see

Dust in the wind

All we are is dust in the wind

Oh, ho, ho

Now, don't hang on, nothing lasts forever but the earth and sky

It slips away, and all your money won't another minute buy

Dust in the wind

All we are is dust in the wind

All we are is dust in the wind

Dust in the wind

Everything is dust in the wind

Everything is dust in the wind

The wind